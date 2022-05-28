Ev almak isteyenlere müjdeli haber geldi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda CNN Türk ekranlarında yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu'na konuk oldu.

Gündeme dair soruları yanıtlayan Bakan Kurum, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konutlardaki fahiş fiyat artışı ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağustos ayında konuyla ilgili yeni bir müjde açıklayacağını duyurdu. Yeni konut projesi geliyor Kurum, "Konut ihtiyacı olan vatandaşlarımız için yeni bir paket açıklandı. Bu çalışmayı biz yine sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlayacak çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Girdide, hammaddede, geliştiricilere destek olabilecek çalışmaları yapıyoruz. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımız ev sahibi olsun diye bir çalışma başlattılar. 2002 yılından bugüne 1 milyon 137 bin konut üretmişiz ve üretmeye de devam ediyoruz. İnşallah ağustos ayında da sanayi tesisleri kuracağız. Orta ölçekli işletmeci kardeşlerimiz illerde gelen talebe göre belirlediğimiz alanlarda sanayi sitesi kuracağız. Kura yöntemiyle çok az peşinatlarla 15-20 yıllık vadelerle olacak. İlk kez bu programda söylüyorum, ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi vatandaşlarımıza sunacaklar." dedi. Son zamanlarda Türkiye gündeminin en çok konuşulan konularından biri olan Atatürk Havalimanı'nda yapılan özel yayında Kurum, millet bahçesi yapılacak alanla ilgili de konuştu.