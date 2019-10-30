Ev almak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Katılım Modelleri uygulayan firmamız Katılımevim ile sunduğumuz güvenilir ve kaliteli hizmetle üyelerimizin mutluluğunu ön planda tutmaktayız. Bu alanda çalışılacak firmalar içinde en iyi kurum olmayı hedefleyen misyonumuz doğrultusunda özenle çalışıyoruz. Üyelerimizi ev kampanyaları ile istedikleri evlere kavuşturuyoruz.

Çalışma Sistemimiz

Ev alma konusunda faizsiz yöntemle çalışan Katılımevim olarak, üyelerimizin kendi birikimleri ile ev ve araba almalarını sağlıyoruz. İstediğiniz ev ya da arabayı edinmek için taksitler halinde birikimlerinizi yapmaya başladıktan sonra belli bir noktaya geldiğinde geriye kalan miktar firmamız tarafından tamamlanır. Bu şekilde kendi bulduğunuz evi ya da arabayı alabilirsiniz. Sonrasında ise taksitler ile ödemenizi tamamlarsınız. Bu sistemle ev sahibi olmakçok kolay, avantajlı ve güvenilirdir.

Sunulan Modeller

Katılımevim olarak, konut kampanyaları kapsamında da hizmet veriyoruz. Firmamız, üyeleri için çeşitli kolaylıklar sağlayan modeller ile seçtikleri şekilde ev sahibi olmalarını sağlar.

Bu noktada sunulan modeller ise;

Rahat Model,

Sabit Model,

Esnek Model,

Hızlı Model

Şeklinde sayılabilir. Bu modeller ile çeşitli seçenekler halinde katılımcılarımıza olanaklar sağlıyoruz. Bu şekilde üyelerimiz ödeme koşul ve şartlarını, alacakları tutarı, peşinat ödeyip ödemeyeceklerini kendileri tespit ederler.

İstediğiniz Evi Belirleme İmkanı

Katılımevim ile üyelerimiz kendi buldukları konutu alabilirler. Katılımcılarımız bütçelerine uygun ev bedelini belirledikten sonra aylık olarak ödenecek taksit miktarını tespit ederler. Sonra seçilen modele göre ödemelerini yapıp, teslim zamanında diledikleri evi alabilirler. Firmamızda peşinat verme zorunluluğu bulunmamaktadır ancak peşinat verildiğinde daha cazip bazı avantajlara sahip olabilirsiniz. Modellerimizde ve sistemimizde ara ödeme zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Avantajlar

Ev almak için aklınıza takılan soruların cevabı Katılımevim olarak bizde bulunmaktadır. Kredi ve faiz usulünde alınan paraların geri ödemeleri çok yüksek tutarlara ulaşabilmektedir. Karışık sözleşmeler ve ağır kriterler, ödeyememeye bağlı hacizler kredi sistemini cazip olmaktan çıkarmıştır. Sistemimizde herhangi bir faiz ödemesi yapmadan, vade farkı olmadan, peşinat ödemeden ve düşük ödemelerle ev alabilme gibi çok sayıda avantaja sahip olabilirsiniz.

Ev almak için gerekli bilgilere katililmevim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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