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Konut Projeleri Ev alacakları üzecek haber
Konut Projeleri

Ev alacakları üzecek haber

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, inşaat maliyetleri Kasım ayında yüzde 103,47 arttı. Bu durum ev fiyatlarının yakın zamanda düşmeyeceğine işaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 15:49:00 -
Ev alacakları üzecek haber

İnşaat maliyet endeksi, 2022 Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,47 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Kasım’a ilişkin İnşaat Maliyet Endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,47 arttı.

Malzeme fiyatlarında yüzde 108,55 yükseliş

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09, işçilik endeksi yüzde 1,47 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 108,55, işçilik endeksi yüzde 87,92 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,48 arttı.

Bina dışı yapılarda maliyet artışı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,99; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,16 yükseldi.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,90, işçilik endeksi yüzde 1,32 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 117,07, işçilik endeksi yüzde 87,03 arttı.

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