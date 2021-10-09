Ev alacaklara güzel haber!

Kiraların yükselmesi, ev fiyatlarının artması ve bu nedenle hem vatandaşın hem de inşaat sektörünün yara almasının önüne geçilmesi için bir dizi önlem alınmaya çalışılıyor. Tapu harcının alınmaması formülü de bu önlemlerden birisi.

Tapu harcı alınmadığında konutun maliyetinde bir düşüş yaşanacak. Ancak yapılan bu indirimde eğer aynı konut 5 yıl içinde el değiştirirse zamanında alınmayan harç tutarının gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi planlanıyor.

Ebeveyn başına 300 bin lira, çocuk başına ise 150 bin liralık bölüm muaf olacak

TBMM'ye sunulan yeni tapu harcı muafiyeti düzenlemesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında kişinin kendisinin ikamet etmesi için aldığı evlerde ebeveyn başına 300 bin lira, çocuk başına ise 150 bin liralık bölümün tapu harcından muaf tutulması planlanıyor.

"Tapu masrafları satışları etkiliyor"

Gayrimenkul sektöründen Özkan Aydemir, hazırlanan yeni tapu harcı muafiyeti ile ilgili açıklamalarda bulunarak, tapu masraflarının konut satışlarını doğrudan etkilediğini ve bu kapsamda yeni düzenlemeler ve teşvikler sağlanmasının vatandaşlar için önemli bir avantaj olacağını belirtti.

Tapu harcı uygulaması

Tapu harcı mülkün bedelinin yüzde 4'ü kadar ödeniyor. Ödenecek rakamın yüzde 2'sini alıcı yüzde 2'sini satıcı karşılıyor. Yani 250 bin liralık bir ev için 5'er bin liradan toplam 10 bin lira harç ödeniyor.

Sadece hibelerde ve belirli kurum, kuruluş ve kişilerde muafiyet devreye giriyor. Ancak bu muafiyetten yararlanmak için tapu işlemi sırasında muafiyete ilişkin belgeleri yanında bulundurmaları gerekiyor.

Kentsel dönüşümde de dönüşüm yasası kapsamında yapılan bir projeden ev alındığında tapu harcı ödenmiyor.