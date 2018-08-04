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2019 Eurovision şarkı yarışmasına Türkiye katılacak mı? TRT’in en yetkili ismi açıkladı

Türkiye Eurovision'a katılacak mı? TRT Genel Müdürü İbrahim Eren Eurovision Şarkı Yarışması'na ilişkin merak edilen soruya "Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. , 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam" dedi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:23
2019 Eurovision şarkı yarışmasına Türkiye katılacak mı? TRT’in en yetkili ismi açıkladı

Türkiye Eurovision şarkı yarışmasına katılacak mı? sorusuna TRT Genel Müdürü İbrahim Eren son dakika cevap verdi. İbrahim Eren Eurovision Şarkı Yarışması'na ilişkin merak edilen soruya "Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam" açıklamasında bulundu.

TRT Genel Müdür İbrahim Eren, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilişkin soruya şu karşılığı verdi: "Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. Oylama sistemi gibi gerekçelerimiz var. Bir de kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki. Avrupa Yayıncılar Birliğine, Eurovision'la ilgili olarak 'Siz saptınız değerlerinizden.' dedim. Bundan dolayı başka ülkeler de çıktı. Orada bir zihin karmaşası var, yöneticilerinden dolayı. O düzelirse tekrar Eurovision'a gireriz."

2019 yılında yarışmada olacağını ilk açıklayan ülke Norveç Televizyonu NRK olmuştu. Hatırlanacağı üzere kanal 2019 Norsk Melodi Grand Prix için şarkı alımlarıma başladığını duyurmuştu. Düzenlenecek ulusal final için başvurular 9 Eylül’e kadar devam edecek. 2019 Eurovision Şarkı Yarışması‘na 3 ülke katılacağını duyurmuştu bu ülkeler Norveç, San Marino ve İsveç olmuştu.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:23
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