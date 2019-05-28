GAZİANTEP (AA) - Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden ve Türkiye etabının startı İstanbul Sultanahmet'te verilen "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"ne katılanlar, Göbeklitepe Ören Yeri'nin ardından Gaziantep'e ulaştı.

Gaziantep Kalesi eteklerine gelen ralliciler, burada araçlarını Büyükşehir Belediyesine ait otoparka bıraktıktan sonra yöresel yemek yedi.

Ardından Gaziantep Kalesi'nde Büyükşehir Belediyesince verilen kokteyle katılan ralli pilotları, burada bir araya geldikleri Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den kentin ve kalenin tarihini dinledi.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın yeni bir dönem yaşadığını, deniz, kum ve güneşin dışında kültürel turizmin daha fazla yükseldiğini söyledi.

- İpek Yolu rallisi...

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin de bölgenin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirten Şahin, şunları belirtti:

"Arkadaşlar, dün Göbeklitepe Ören Yeri'nden başladılar, bugün Gaziantep'te Rum Kale'yi gezecekler, beraberinde Hitit ve Roma dönemine ait kültürel mirasımızı gezdireceğiz ama bunlar yetmez, esas yapmamız gereken iş, İpek Yolu rallisini yapmaktır. Bununla ilgili büyük bir ralli projemiz var. İnşallah buraya her yıl geldiklerinde başka bir rota olacak. Önümüzdeki yıl Karkamış Antik Kenti'ni açıyoruz. Ardından Yesemek'i kalıcı listeye alıyoruz. Rum Kale'de sahil düzenlemesi yapıyoruz. Bunların hepsi yeni gelecek ralliciler için yeni rotalar belirleyecek. Yani, 'Ben orayı gördüm, oraya gitmeye gerek yok.' demeyecekler. Onun için burada çok büyük bir gelecek görüyorum."