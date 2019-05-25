



ŞANLIURFA (AA) - Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden olan ve Türkiye etabının startı İstanbul Sultanahmet'te verilen "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"nde ekipler, Şanlıurfa'ya ulaştı.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen rallide yer alan 11 ülkeden 80 araç ve 160 sporcu, 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi kapsamında 3 gün sürecek etkinliklere katılmak üzere kentte geldi.

Konuk ralliciler etkinlikler kapsamında ilk olarak eski milli futbolcular Tuncay Şanlı, Ahmet Dursun, Serdar Kulbilge, Semih Şentürk ve Mehmet Yozgatlı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kız futbol takımı oyuncularından oluşan karma takım ile 11 Nisan Salonu'nun yanındaki sahada gösteri maçında karşılaştı.

Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinin Türkiye ve Şanlıurfa için fırsat olduğunu söyledi.

Göbeklitepe ile Şanlıurfa olarak sahip oldukları kültürel zenginliği sadece Türkiye'ye değil, tüm insanlığa tanıtmak ve ulaştırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Erin, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa Valiliği ve tüm kurumlarla bir taraftan alt yapı eksikliklerini tamamlamaya çalışırken, bir taraftan da Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtmanın gayreti içindeyiz. Bugün de bir etkinlik düzenlendi. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi olarak adlandırılan organizasyon kapsamında dünyanın değişik ülkelerinden gelen konuklarla, ana teması Göbeklitepe olan faaliyetlerin ilkini bu akşam dostluk maçı ile taçlandırdık. Pazartesi gününe kadar burada çeşitli etkinliklere katılacaklar. Bundan sonra da bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz."

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi kapsamında sporcular, yarın Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek.



