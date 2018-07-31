Euronews FETÖ'nün ihanetine çanak tuttu!

AB’nin, Türkiye hakkında açıkça söyleyemediği düşünceleri bir süredir Avrupa okuyucusuna duyuran 3 büyük AB yayın organından biri olan Euronews bu kez açıkça Türkiye ekonomisi üzerinde manipülasyon yaparak taraflı ve komplocu yanını bir kez daha gözler önüne serdi.



İngiltere’de lüks içinde yaşayan kaçak FETÖ’cü işadamı Akın İpek’le de röportaj yapan Euronews haberinde, İpek’in “Türkiye tüm şirketlerimi elimden aldı. Korsanlar gemimi kaçırdılar” sözlerine yer vererek yalanlarına bir yenisini ekledi. İpek neden Türkiye’ye dönmediği hakkındaki soruya ise “Kardeşim iki yıldır hapishanede ve onunla iletişim kuramıyorum. Ben Gülen hareketini finanse etmedim. Eğer Türkiye’ye dönersem beni hapishaneden daha kötü bir kader beklediğini biliyorum” diye cevap verdi.



ABD’YE SIĞINMA İÇİN AKIL HOCALIĞI



FETÖ’cü bazı işadamlarının 500 bin dolarlık zorunlu yatırım parasını yatırıp ABD’ye sığındığını iddia eden Euronews, Türkiye ekonomisinin iflasın eşiğine geldiği ve yatırım yapılamaz durumda olduğu gibi akıl dışı yalanları söylemekten çekinmedi. Euronews’in ABD’ye nasıl kaçılacağına ilişkin teknik bilgiler vermesi de Türk kamuoyunun yönlendirilmesi için haberin nasıl kullanıldığı nı açıkça gözler önüne serdi.



İNGİLTERE'YE GELİN MESAJI



İsmini vermek istemeyen bazı kaçak işadamları da Akın İpek’le benzer durumda olduklarını ve Türkiye’deki sözde baskıdan kaçarak İngiltere’ye geldiklerini iddia etti. Euronews söz konusu isimler için, “Bir zamanlar Türkiye’nin yüksek profilli işadamlarıydı” diyerek manipülasyon yaptı. Euronews Türkiye’den Birleşik Krallık’a yerleşenlerin sayısının 2017 yılında yüzde 200 arttığını iddia etti.

(Akşam)