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Euromos'ta kazı çalışmaları

Anadolu'nun en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'nın da bulunduğu Euromos Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları başladı- Kazıların başkanlığını yürüten Dr. Öğr. Üyesi Abuder Kızıl:- "Birincil hedefimiz arkeolojik anlamda Euromos Antik Kenti'nin kendi içerisinde çevresiyle ve bütün Ege dünyasıyla, İç Anadolu ile olan ilişkilerini ortaya koymak"

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:55
Euromos'ta kazı çalışmaları

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesindeki, Zeus Tapınağı'nın da yer aldığı Euromos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına başlandı.

Karya Uygarlığına ait antik kentteki kazıların başkanlığını yürüten Dr. Öğr. Üyesi Abuzer Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce yıl içerisinde sadece 2,5 ay kazı çalışması yürütebildiklerini, bu kısıtlı zaman diliminde istenilen sonuçları elde etmekte güçlük çektiklerini belirtti.

Arkeolojik kazı süresinin 12 aya çıkarılmasıyla Euromos Antik Kenti’nde önemli projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını aktaran Kızıl, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak 2011'den bu yana Euromos’ta arkeolojik kazıları devam ettirdiklerini söyledi.

Euromos Antik Kenti’nin 12 ay çalışılacak kazı bölgesi arasında yer almasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Kızıl, "Bizler de arkeolojide istenilen başarının sağlanabilmesi için böyle bir çalışmanın gerçekleştirilmesini arzu ediyorduk. Bu bağlamda altyapımımız yeterli. İklim de buna elverişli." diye konuştu.

Kızıl, antik kentte bulunan ve milattan önce ikinci yüzyılda inşa edilen Zeus Tapınağı'nın Anadolu'nun en iyi korunan tapınaklarından biri olduğunu, tapınaktaki 17 sütundan 16'sının üst kirişleriyle hala ayakta durduğunu aktardı.

- "Önemli mimari yapıları restore edip ziyaretçilere açmayı hedefliyoruz "

Kızıl, şunları kaydetti:

"Bu projenin en önemli ayağını agora ve tapınak oluşturuyor. Burada önce var olan mimari elemanları değerlendirip ardından restorasyon yaparak ziyaretçilerin burayı daha çok görmelerini temin etmek en büyük arzumuz. Tabii ki birincil hedefimiz arkeolojik anlamda Euromos Antik Kenti'nin kendi içerisinde çevresiyle ve bütün Ege dünyasıyla, İç Anadolu ile olan ilişkilerini ortaya koymak gibi bir misyonumuz söz konusu. 2019 sezonu agora, tapınak, hamam, tiyatro olmak üzere, Euromos’un önemli yapıları üzerinde devam edecek."

Kızıl, kazı çalışmalarının yanı sıra sahada görev alan ekibiyle bir taraftan da bilimsel yayın, tanıtım ve turizme katkı yapmak için çalışma yürüteceklerini aktardı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:55
  1. Euromos Antik Kenti
  2. Milos
  3. Muğla

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