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Euromoney, BKT’yi 7. kez yılın bankası seçti

Euromoney, bankacılık sektöründeki üstün performansı ve liderlik konumunu değerlendirerek, Çalık Grubu'nun Arnavutluk’taki bankası BKT’yi yedinci kez "Arnavutluk’un en iyi bankası" unvanına layık gördü- BTK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Usta:- "Tüm BKT çalışanları adına bu muhteşem ödül için memnuniyetimi ifade etmek isterim. Bu yıl içinde aldığımız diğer ödüllerle birlikte Euromoney ödülü, çalışanlarımızın emeğinin bir takdiridir"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:47
Euromoney, BKT’yi 7. kez yılın bankası seçti

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen finansal yayınlarından Euromoney, Çalık Grubu’nun Arnavutluk’taki bankası BKT’yi (Banka Kombetare Tregtare) 7.kez "Arnavutluk’un en iyi bankası" olarak seçti.

BKT açıklamasına göre, Euromoney, bankacılık sektöründeki üstün performansı ve liderlik konumunu değerlendirerek, Çalık Grubu’nun Arnavutluk’taki bankası BKT’yi yedinci kez "Arnavutluk’un en iyi bankası" unvanına layık gördü.

Söz konusu ödül, 10 Temmuz’da Londra’da düzenlenen Mükemmeliyet Ödülleri töreninde, BKT Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Usta ve Genel Müdür Seyhan Pencaplıgil’e takdim edildi.

Açıklamada törende yaptığı konuşmasına yer verilen Usta, şunları kaydetti:

"Tüm BKT çalışanları adına bu muhteşem ödül için memnuniyetimi ifade etmek isterim. Bu yıl içinde aldığımız diğer ödüllerle birlikte Euromoney ödülü, çalışanlarımızın emeğinin bir takdiridir, bir kez daha onlara en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Müşterilerimiz ile anlamlı bir bağ inşa ederken, güvene dayalı geleneksel bankacılık ile inovatif çözümler geliştirme konusunda denge bulma stratejimiz, BKT’nin Arnavutluk’ta en büyük banka olma konumunu güçlendirmektedir. Rahatlıkla söyleyebilirim ki BKT’nin gerekli kontrollerle büyümeyi dengeleyebilme kanıtlama kabiliyeti, müşterilerimize finansal gelecekleri konusunda bir garanti sunmaya devam edecek ve gelecek yıllarda da BKT’nin liderlik konumunu sürdürmesini sağlayacaktır."

- 94 şubeyle müşterilerine hizmet veriyor


Açıklamaya göre, 1925 yılında kurulan BKT, Arnavutluk’un en büyük ve en köklü bankası konumunda. Toplam aktif büyüklüğü 2018 sonu itibari ile 4 milyar dolar ve toplam mevduat büyüklüğü 3,1 milyar dolar olan banka, 67’si Arnavutluk’ta 27’si Kosova’da olmak üzere 94 şubesi ile müşterilerine hizmet veriyor.

Cari yıl içinde ayrıca, The Banker, Global Finance ve EMEA Finance tarafından da yılın bankası ödüllerine layık görülen BKT, yüzde 29,4 pazar payıyla sektördeki 2. ve 3. büyük bankaların toplamından daha fazla bir büyüklüğe sahip. Banka ayrıca bu pazar payı ile yurt dışında en yüksek pazar payına sahip Türk bankası olması özelliğiyle de öne çıkıyor.


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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:47
  1. BKT
  2. Çalık Grubu
  3. Euromoney

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