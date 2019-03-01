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Euro-Med, BM'nin raporundan memnun

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü, BM'nin İsrail'in Gazze sınırındaki Filistinli göstericilere karşı işlediği suçlarla ilgili raporunu memnuniyetle karşıladı.

01 Mart 2019 Cuma 04:25
Euro-Med, BM'nin raporundan memnun

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı soruşturma komisyonunun, İsrail'in, Gazze sınırındaki Filistinli göstericilere karşı işlediği suçlarla ilgili raporunu memnuniyetle karşıladı.

Cenevre merkezli Euro-Med'den yapılan yazılı açıklamada, "bu suç ve ihlalleri işleyenlerin yargılanması ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kuruluş belgesi Roma Statüsü gereğince bu ihlallerin mağdurlarına adil davranılması" suretiyle yasal süreçte aşama katedilmesi için soruşturma komisyonunun raporunun baz alınması istendi.

BM komisyonunun raporunun memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, örgüte bağlı gözlemcilerin birkaç kez komisyon üyeleriyle bir araya geldiği ve İsrail güçlerinin, sivillere karşı kasıtlı olarak tahrip uçlu mermi kullandığını belgeleyen malumat verdiği kaydedildi.

Açıklamada, komisyonun "sivillere karşı bu suçları işleyen ve aralarında İsrail askerleri ve komutanlarının da olduğu kişilerin mahkemeye sevk edilmesi" yönündeki tavsiyesinin uygulanması için acilen harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

BM İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı soruşturma komisyonunun hazırladığı raporda, İsrail'in Gazze'nin doğusunda düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde insanlığa karşı suç işlediği yönünde kanıtlar olduğu ifade edilmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi geçen yıl mayıs ayında, 30 Mart 2018’den itibaren Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail'in işlediği ihlallerle ilgili uluslararası bağımsız bir soruşturma açılması yönünde tavsiye kararı almıştı.

 

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 04:25
  1. Euro-Med
  2. Filistin
  3. İsrail

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