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Avrupa Euro Bölgesi'nde kritik gerileme!
Avrupa

Euro Bölgesi'nde kritik gerileme!

Euro Bölgesi'nde imalat PMI Şubat'ta 2 ayın en düşük seviyesine geriledi, virüs kısıtlamalarının azalmasıyla hizmet sektörü PMI yükselirken bileşik PMI 5 ayın zirvesine çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 14:57:00 -
Euro Bölgesi'nde kritik gerileme!

IHS Markit verilerine göre Euro Bölgesi'nde öncü imalat PMI endeksi Şubat'ta 58.7'den 58.4'e geriledi.

Düşüşe rağmen endeksin 50'nin üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor.

Yeni siparişler 56.4'ten 57'ye yükseldi ve Ağustos 2021'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.


Hizmet sektörü virüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle toparlandı. Hizmet PMI endeksi 51.1'den 55.8'e yükseldi. Bileşik PMI endeksi de 55.8 ile 5 ayın zirvesine çıktı.

IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Chris Williamson, bölge ekonomisinin Şubat ayında kısıtlamaların azalmasıyla ivme kazandığını, seyahat, turizm gibi sektörlerde tüketici talebinin arttığını belirtti.

Yine bugün açıklanan verilere göre Almanya'da imalat PMI Şubat'ta 58.5 olarak 59.4'lük beklentinin altında kaldı. Hizmet PMI 56.6 oldu, beklenti 53.1'di.

Fransa'da ise imalat PMI 57.6 ile 55.5'lik beklentiyi aştı. Hizmet PMI 57.9 oldu, beklenti 54'tü.

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