EURO 2024 tanıtımına 'Nusret' tepkisi!
TFF'nin EURO 2024 tanıtımında Nusret'e yer vermesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Twitter kullanıcılarının bir kısmı organizasyonu alamamamızın nedenini tanıtımda Nusret'in olmasına bağladı.27 Eylül 2018 Perşembe 19:34
UEFA, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan toplantıda EURO 2024'ün Almanya'da yapılacağını duyurdu. Toplantıda her iki ülkeninde tanıtım filminin gösterilmesinin ardından UEFA Başkanı Ceferin organizasyonun Almanya'da yapılacağını duyurdu.
TANITIM FİLMİMİZDEKİ NUSRET DETAYI TEPKİ TOPLADI
Almanya'nın tanıtım filminin ardından gösterime giren filmimizde Nusret Gökçe'ye de yer verildi. Tanıtım filminde Nusret'e yer verilmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.
İŞTE SOSYAL MEDYADA NUSRET İLE İLGİLİ YAPILAN PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI:
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