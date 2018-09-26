EURO 2024 nedir? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapacak ülke kim?

Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapacak ülke kim olacak merak konusu oldu. EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA tarafından düzenlenen 17. Avrupa Futbol Şampiyonası olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Adil bir değerlendirme bekliyoruz.” diyerek Türkiye'de yapılmasını temenni ettiği EURO 2024 nedir? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi ülkede yapılacak? Ne zaman belli olacak? Soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye ve Almanya'nın ev sahipliği için başvuruda bulunduğu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke belli oluyur. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığının sonucu, 27 Eylül'de Nyon'da belirlenecek. Düzenlenecek organizasyonda TSİ 14:00'de Türkiye ve Almanya sunumlarını gerçekleştirecek. Sonrasında yapılacak olan oylamanın ardından 15:45'te ev sahipliği yapacak olan ülke belli olacak.

Futbol ateşi Avrupa'da yakılsa da heyecan tüm dünyayı sarıyor. Şampiyona dünya çapında ilgi görüyor. Yüz milyonlarca futbolsever televizyon ekranlarında bu coşkuya ortak oluyor. Yüzbinlerce kişi tribünlerde yerini alıyor.

EURO 2016'YI 1 OYLA KAYBETTİK

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği için daha önce 4 kez aday oldu. 2016 seçimini Fransa karşısında 1 oy farkla kaybetti. 2020 için yine yola çıkıldı. Ancak UEFA yönetimi Türkiye'nin hem 2020 olimpiyatlarına hem de EURO 2020'ye aday olması üzerine bir kural ve format değişikliğine gitti. EURO 2020’de maçlara 13 ayrı ülkenin ev sahipliği yapacağı açıklandı.

TÜRKİYE, 2024 İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol şampiyonası'nın ev sahipliği için yeniden devreye girdi. EURO 2024 için adaylığını 15 Şubat 2017 tarihinde açıkladı. Adaylık başvurusu da 2 Mart 2017'de yapıldı. Bir gün sonra da UEFA EURO 2024 için Türkiye ile Almanya'nın aday olduğunu açıkladı.

UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI NEDİR?

Avrupa Futbol Şampiyonası, 1960'tan beri UEFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen bir futbol organizasyonudur. Orijinal adı Avrupa Uluslar Kupası adıyla kurulmuş olup, 1968 yılında şu anki ismini almıştır. Turnuva ülkelerin üst düzey millî futbol takımları arasında düzenlenir. Turnuvaya katılım göstermek için ev sahibi ülke dışında kalan takımlar ön eleme oynamak mecburiyetindedir. Avrupa Futbol şampiyonasını kazanan takım ayrıca FIFA Konfederasyonlar Kupasına katılma hakkı elde eder ancak bu turnuvaya katılım göstermek zorunlu değildir. Günümüze kadar oynanan 15 turnuvayı 10 farklı millî takım kazanmıştır: Almanya ve İspanya 3'er kez, Fransa 2 kez, SSCB, İtalya, Çekoslovakya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan ve Portekiz birer kez turnuvayı birinci olarak tamamlayan ülkelerdir. 2008 ve 2012 yıllarında düzenlenen turnuvayı kazanma başarısı gösteren İspanya bu turnuvayı üst üste kazanabilen tek takım olma unvanını taşımaktadır.