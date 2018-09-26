EURO 2024 Türkiye'de hangi statlarda oynanacak?

UEFA EURO 2024 heyacanı devam ediyor. Türkiye ve Almanya’nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye’ye mi yoksa Almanya’da mı yapılacağı yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki bulunan UEFA merkezinde düzenlenecek toplantıda belli olacak. Peki Türkiye’nin UEFA EURO 2024 için aday şehirler ve stadyum hangileri? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi statlarda yapılacak?

UEFA EURO 2024'ü Türkiye'nin kazanması durumunda turnuva için stadyumlar aşağıdaki gibidir.

Kullanıma Hazır ve Biten Stadyumlar

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul - 76,092 Kapasite

Türk Telekom Stadyumu, İstanbul - 52,652 Kapasite

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, Bursa - 43,331 Kapasite

Antalya Stadyumu, Antalya - 32,539 Kapasite

Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu, Eskişehir - 34,930 Kapasite

Gaziantep Stadyumu, Gaziantep - 35.574 Kapasite

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Konya - 41,981 Kapasite

Medical Park Stadyumu, Trabzon - 41,461 Kapasite

İnşaat Halindeki Stadyumlar

Kocaeli Stadyumu, Kocaeli - 35,000 Kapasite

Başkent Stadyumu, Ankara - 50,000 Kapasite