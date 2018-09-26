EURO 2024 Türkiye'de hangi statlarda oynanacak?
UEFA EURO 2024 heyacanı devam ediyor. Türkiye ve Almanya’nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye’ye mi yoksa Almanya’da mı yapılacağı yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki bulunan UEFA merkezinde düzenlenecek toplantıdabelli olacak. PekiTürkiye’ninUEFA EURO 2024 için aday şehirler ve stadyum hangileri? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi statlarda yapılacak?26 Eylül 2018 Çarşamba 14:54
UEFA EURO 2024 heyacanı devam ediyor. Türkiye ve Almanya’nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye’ye mi yoksa Almanya’da mı yapılacağı yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki bulunan UEFA merkezinde düzenlenecek toplantıda belli olacak. Peki Türkiye’nin UEFA EURO 2024 için aday şehirler ve stadyum hangileri? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi statlarda yapılacak?
UEFA EURO 2024'ü Türkiye'nin kazanması durumunda turnuva için stadyumlar aşağıdaki gibidir.
Kullanıma Hazır ve Biten Stadyumlar
Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul - 76,092 Kapasite
Türk Telekom Stadyumu, İstanbul - 52,652 Kapasite
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, Bursa - 43,331 Kapasite
Antalya Stadyumu, Antalya - 32,539 Kapasite
Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu, Eskişehir - 34,930 Kapasite
Gaziantep Stadyumu, Gaziantep - 35.574 Kapasite
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Konya - 41,981 Kapasite
Medical Park Stadyumu, Trabzon - 41,461 Kapasite
İnşaat Halindeki Stadyumlar
Kocaeli Stadyumu, Kocaeli - 35,000 Kapasite
Başkent Stadyumu, Ankara - 50,000 Kapasite
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