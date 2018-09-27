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EURO 2024 hangi ülkede yapılacak? EURO 2024'ün ev sahibi Türkiye mi Almanya mı?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığının sonucu bugün Nyon'da belirlendi. UEFA, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi açıkladı. EURO 2024 Almanya'da yapılacak. EURO 2024'e Türkiye de aday olmuştu. EURO 2024 konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EURO 2024'e ev sahipliği için Türkiye'nin koşulları yerine getirdiğini söyleyerek, "Adil bir değerlendirme bekliyoruz." demişti.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:31
EURO 2024 hangi ülkede yapılacak? EURO 2024'ün ev sahibi Türkiye mi Almanya mı?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığının sonucu bugün Nyon'da belirlendi. UEFA, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi açıkladı. EURO 2024 Almanya'da yapılacak. EURO 2024'e Türkiye de aday olmuştu. EURO 2024 konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EURO 2024'e ev sahipliği için Türkiye'nin koşulları yerine getirdiğini söyleyerek, "Adil bir değerlendirme bekliyoruz." demişti.

Türkiye ve Almanya'nın ev sahipliği için başvuruda bulunduğu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke belli oluyur. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığının sonucu, 27 Eylül'de Nyon'da belirlenecek. Düzenlenecek organizasyonda  TSİ 14:00'de Türkiye ve Almanya sunumlarını gerçekleşti. Sonrasında yapılacak olan oylamanın ardından 15:45'te ev sahipliği yapacak olan ülke belli oldu. EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliğini Almanya yapacak.

Futbol ateşi Avrupa'da yakılsa da heyecan tüm dünyayı sarıyor. Şampiyona dünya çapında ilgi görüyor. Yüz milyonlarca futbolsever televizyon ekranlarında bu coşkuya ortak oluyor. Yüzbinlerce kişi tribünlerde yerini alıyor.

EURO 2016'YI 1 OYLA KAYBETTİK

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği için daha önce 4 kez aday oldu. 2016 seçimini Fransa karşısında 1 oy farkla kaybetti. 2020 için yine yola çıkıldı. Ancak UEFA yönetimi Türkiye'nin hem 2020 olimpiyatlarına hem de EURO 2020'ye aday olması üzerine bir kural ve format değişikliğine gitti. EURO 2020’de maçlara 13 ayrı ülkenin ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 16:31
  1. UEFA EURO 2024'ün yapılacağı ülke belli oldu

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