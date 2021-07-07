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Korona Virüs EURO 2020'de vakalar patladı!
Korona Virüs

EURO 2020'de vakalar patladı!

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 kaynaklı 2 bin 500'den fazla yeni Corona virüs vakası olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 23:47:00 -
EURO 2020'de vakalar patladı!

Alman haber ajansı DPA'ya açıklama yapan kurum, turnuva maçlarının oynandığı 11 kentte vaka sayısında artış olduğunu duyurdu.

7 farklı ülkede turnuvayla ilişkili toplam vaka sayısı ise 2 bin 500'ü geçiyor. EURO 2020 kaynaklı vakalar bin 991 vaka ile en çok İskoçya'da tespit edildi.

Gelişmenin "beklenmedik olmadığını" söyleyen Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Vicky Lefevre, insan kitlelerinin bir araya geldiği dev etkinliklerin halen risklerle dolu olduğunu belirtti.

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