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EURAS ile Fas Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

EURAS Genel Başkanı Dr.

01 Mart 2019 Cuma 10:45
EURAS ile Fas Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

EURAS Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Fas Eğitim Bakanlığı İş Birlikler ve Ortaklıklar Birimi Başkanı Anas Bennani, ortak çalışmalar yapmak üzere iş birliği protokolü imzaladı.


Bu yıl dördüncüsü yapılan Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) Türkiye ve dünyadan çok sayıda akademisyen, bürokrat ve eğitim uzmanını ağırladı. Üniversitelerin iş birliği yapmasına zemin hazırlayan EURIE Zirvesi’nde, EURAS Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Fas Eğitim Bakanlığı İş Birlikler ve Ortaklıklar Birimi Başkanı Anas Bennani arasında iş birliği protokolü imzalandı.



"Üniversiteler bilgiyi paylaşmalı"


EURAS Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “İmzalanan bu protokol uzak coğrafyalarda yer alan iki ülkenin tarihi bağlarının kuvvetlenmesi, eğitim ve kültür alanında değerlerini paylaşması açısından büyük bir öneme haizdir. Üniversiteler bilgi üreterek ve bilgiyi birbirleriyle paylaşarak devleti beslemelidir. Artık dünya başka bir segmente gidiyor. Üniversiteler, bilim üreterek bunu devletin, halkın hizmetine sunmadığı ve kendilerine hedef koymadıkları sürece devletlerini besleyemezler” dedi.



“Kişilerin ve üniversitelerin hedefleri olmalı”


“Kendi aramızda iş birliğini ne kadar artırırsak, hükümetlerimiz ve devletlerimiz de aralarındaki iş birliklerini o denli geliştirecektir” diyen Başkan Aydın, "Dünya başka bir segmente doğru gidiyor. Ülkeler de üniversiteler de tek başına bir şey yapamaz. Muhakkak iş birliği yapmak zorundalar. Ancak hangi iş olursa olsun, doğruyu bugün yakalamışsak, o iş için doğru zaman bugündür. Aksi takdirde bir hedefimiz olmazsa asla ilerleyemeyiz. O yüzden iş birliklerine önem vermeliyiz. Fas’ın kültürüne, medeniyetine ve bilim alanında yaptıklarına hayran bir insan olarak birbirimizden öğreneceğimiz çok şeyin olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.


Başkan Aydın, “Bu iş birliği sayesinde mevcut iş birliklerini geliştireceğiz. Zirve kapsamında üniversiteler birbirleriyle iş birliği yapabilme imkânına kavuştular. Eğitim diplomasisinin bu etkin uyumuyla coğrafyaya barış ve huzur getireceğiz” ifadelerinde bulundu.



“İş birliği protokolleri artmalı”


Yapılan iş birliği protokolünden önce eğitim kurumlarının iş birliklerine önem vermesi gerektiğini vurgulayan bir konuşma yapan Fas Eğitim Bakanlığı İş Birlikler ve Ortaklıklar Birimi Başkanı Anas Bennani, “EURIE Zirvesi bizim birçok üniversiteyle bir araya gelerek iş birliği yapmamıza yardımcı oldu. Karşılıklı bilgi, kültür ve birikimlerin paylaşımı eğitim diplomasisi açısından da önem arz ediyor” dedi.


EURAS ile Fas Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolün ardından Dr. Mustafa Aydın, Anas Bennani’ye plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:45
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