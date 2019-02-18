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EÜ’de "Sıfır Atık" seferberliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında, pilot üniversite seçilen Ege Üniversitesi (EÜ)’nde "Sürdürülebilir Yeşil Kampüs" uygulama çalışmaları devam ediyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:23
EÜ’de "Sıfır Atık" seferberliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında, pilot üniversite seçilen Ege Üniversitesi (EÜ)’nde "Sürdürülebilir Yeşil Kampüs" uygulama çalışmaları devam ediyor. Kaynakların daha verimli kullanılması ve atık miktarının azaltılması hedefleriyle başlatılan "Sıfır Atık" projenin uygulandığı ilk devlet üniversitesi olan Ege Üniversitesi’nde, çöp kovalarının yerine tamamen geri dönüşüm ürünlerinden yapılan sıfır atık kutuları konuldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında, Ege Üniversitesi kampüsünde pek çok noktaya tamamı geri dönüşüm ürünlerinden yapılan sıfır atık kutuları yerleştirildi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizdeki üniversiteler arasında sıfır atıkla ilgili seçilen ilk pilot üniversite olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız işbirliğinde yeşil kampüs uygulamalarımız sürüyor. Kampüsümüzde çöp kovalarının yerine tamamen geri dönüşüm ürünlerinden yapılan sıfır atık kutularını kullanmaya başladık" dedi.


Ege Üniversitesi’nde israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli ve faydalı kullanılması, atık oluşumunun azaltılması için bu tür uygulamaları önemsediklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi’nde, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde, bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yaptıklarını, sorunların çözümü için teknikler geliştirdiklerini, projeler hazırlayarak, geri dönüşüm seminerleri ve kampanyalarıyla toplumda büyük bir duyarlılık oluşturduklarını söyledi.


Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dinçer Ayaz de, "Daha yeşil ve sürdürülebilir bir çevre için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık projesinin ülkemizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarda uygulanması ve hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmalar bakanlığın rehberliğinde her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Sıfır Atık uygulaması kapsamında ülkemizde pilot olarak seçilen ilk üniversite Ege Üniversitesi’dir. Bu kapsamda, temin edilen geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen iç mekan kumbaraları, personelin ve öğrencilerin kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştirildi. Farkındalık ve bilgilendirme afişleri, kumbaraların üstüne, kolayca görülebilecek şekilde asıldı" dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Türkiye genelinde 2023 yılında oluşan atığın 33 milyon tona çıkması bekleniyor. Oluşan bu atıkların herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğrudan depolama sahalarında bertaraf edilmesi, her yıl yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde depolama alanına ihtiyaç duyulması anlamına geliyor. Sıfır Atık uygulamasıyla atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşümünün sağlanması ile hammadde ve enerji israfının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda geri kazanılabilir atıkların yoğun olarak oluştuğu kamu kurumları, terminaller, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, otel ve restoranlar ile büyük iş yerleri başta olmak üzere 2023’e kadar bütün Türkiye’de Sıfır Atık projesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:23
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