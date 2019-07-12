EÜ’de 15 Temmuz anması

Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen anma töreninde konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “İnadına gece gündüz çalışmak gerektiğini, 15 Temmuz’un bize travmadan çok motivasyon kaynağı olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Ege Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Program kapsamında hain darbe girişimi gecesi hayatını kaybeden 251 demokrasi şehidi adına Kur’an-ı Kerim okundu ve karanfiller bırakıldı, daha sonra EÜ büyük spor salonu önünden EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’ne ‘Demokrasi Yürüyüşü’ gerçekleştirdi. Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yazar Dr. Selçuk Türkyılmaz ise EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde “Dinde İstismar, Düşüncede Yabancılaşma, Devlete İhanet: FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimi” konulu konferans verdi.

“Bütün dünyaya gösterdiler”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nin üçüncü yılında devletimiz ve milletimizin bekası için canlarını hiç düşünmeden feda eden 251 demokrasi şehidini rahmet ve minnetle; kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Şanlı tarihimiz boyunca kahraman halkımızın düşman ve tehditler karşısında sergilediği güçlü duruşun bir örneğini de 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşadık. 15 Temmuz gecesinde hain terör örgütü FETÖ/PDY tarafından aziz milletimizin iradesi hiçe sayılarak, milli birlik ve beraberliğimize, ülkemizin geleceğine kastedildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde tek yürek olan milletimiz; sokakları, caddeleri, köprüleri doldurarak milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktı. Günler süren demokrasi nöbetleriyle halkımız, hain darbecilere geçit vermeyeceğini, cumhuriyetimizin kazanımları olan demokrasi ve milli iradeden asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya gösterdi” diye konuştu.

"Unutturmamalıyız"

“15 Temmuz gecesinde, millet olarak kederi ve gururu aynı anda yaşadık” diyen Rektör Budak, tüm farklılıkların geride bırakıldığı 15 Temmuz gecesinde Anadolu topraklarının işgal edilemeyeceğinin tüm dünyaya bir kez daha haykırıldığını söyledi. Budak, şöyle devam etti, “Türk halkının, demokrasiye, bayrağına, bağımsızlığına ve geleceğine bağlılığının simgesi olan o tarihi gecede; 251 vatandaşımızı kaybetmenin ve 2 bin 196 vatandaşımızın ise yaralanmasının acısını yüreklerimizde yaşadık. 15 Temmuz gecesinde asil milletimiz, kendinden sonraki tüm kuşaklara, tek yürek olunduğu takdirde her türlü hain saldırının başarısızlığa uğratılabileceğini kanıtladı. Genç nesillere;demokrasi, vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik ruhunun aşılanması, millet olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler; düşman karşısında nice imkânsızları başaran, nice zorlukları aşan şanlı bir milletin torunlarıyız. Atalarımızdan devraldığımız bayrağı, aynı kararlılıkla daima ileri taşıyacağız. 15 Temmuz gecesini, halkımızın demokrasi uğruna verdiği mücadeleyi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın dik duruşunu,demokrasi için kendilerini feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi unutmamalı, unutturmamalıyız. Bu, tarihine ve değerlerine sahip çıkan bir millet olmanın vazgeçilmez unsurudur.”

“Travmadan çok motivasyon kaynağı olmalı”

15 Temmuz gecesinin travma oluşturan bir gece olduğunu vurgulayan Rektör Budak, “Hüzünlüyüz, bizde travma oluşturan bir gece. Tarihte birçok savaşlar vermiş bir milletin torunları olarak bize görev düşüyor. Bu ülkenin kurtuluşu, daha çok zenginleşmesi, refahı, ekonomisi; eğitimden, bilimden, fenden geçiyor. Çalışmak ve üretmek için, vatana millete ve kutsal Anadolu topraklarına sahip çıkarak zenginleşmek ve hain saldırılarla bir daha karşılaşmamak için biz öğretim üyeleri, akademik idari çalışanlar ve öğrencilerimize görev düşüyor. İnadına gece gündüz çalışmak gerektiğini, 15 Temmuz’un bize travmadan çok motivasyon kaynağı olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

"Süreci hızlandıran hadise ‘one minute’ olayıdır"

15 Temmuz hain darbe saldırısı ile ilgili konferans veren Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yazar Dr. Selçuk Türkyılmaz da, şunları söyledi: “O gece olanları bir darbe ve işgal girişimi şeklinde tanımlamakta fayda var. 15 Temmuz gecesinde neler yaşanıldığını gördük. Sabaha kadar süren bir direnişten bahsediyoruz. Süreci dar boyutlarda izah edecek olursak varacağımız netice sığ olacaktır. O gece ne olduğunu izah ederken muhakkak geçmişe müracaat etmek durumundayız. 2008 küresel ekonomik kriz sonrası 2009’un ocak ayında ‘one minute’ hadisesini göz önünde bulundurmazsak işgal girişimini anlama şansına sahip olamayız. Türkiye’de son 10 yılda olduysa bu hadiseden sonra oldu. Süreci hızlandıran hadise ‘one minute’ olayıdır. Bu, Türkiye’nin kendini tarihte yeniden konumlandırma arayışı ve iradesiyle alakalı bir hadisedir. 15 Temmuz dahil birçok olayı kişisel izah edersek, şahıslara bağlı izah edersek anlama şansına sahip olamayız. Bugün 15 Temmuz üzerine anlaşamamamızın temel sebeplerinden biri de budur. Olayı kısır siyasi çekişmeler bağlamından bir türlü uzaklaştıramıyoruz. Olaya duygusal ve ideolojik perspektiften bakılıyor ve uluslararası perspektiften bakmak ihmal ediliyor.”

Konferansta, 15 Temmuz gecesi çekilen görüntülerden derlenen kısa sinevizyon gösterisi de katılımcılara izletildi.