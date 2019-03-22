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ETÜ’de görev değişimi

Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı’na Prof.

22 Mart 2019 Cuma 09:48
ETÜ’de görev değişimi

Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı’na Prof. Dr. Ümit İncekara atandı.


Devir teslim programlarına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz ve ETÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim’in yanı sıra çok sayıda akademisyen, idari personel ve konuk katıldı.


Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit İncekara, dekanlık görevini Dekan Vekili Dr. Öğr. Görevlisi Emre İlhan’dan devralırken yaptığı konuşmasında, “Fen Fakültemiz akademik ve idari personelimizin katkılarıyla bugünlere ulaştı. Burada bize düşen kollektif bir ruhla üniversitemizi ve fakültemizi daha iyi yerlere taşımaktır” dedi.


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise konuşmalarında, görevini devreden Dr. Öğr. Görevlisi Emre İlhan ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Görevlisi Bünyamin Özgeriş’e hizmetlerinden ötürü şükranlarını sunduğunu ifade ederek kendilerine birer teşekkür belgesi takdim etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:48
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