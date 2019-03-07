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ETÜ’de “Gizli Örgütlerin Dünyayı Dizayn Planları” anlatıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin vizyonlarını geliştirmek ve düşünce ufuklarına katkı sağlamak amacı ile düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

07 Mart 2019 Perşembe 10:24
ETÜ’de “Gizli Örgütlerin Dünyayı Dizayn Planları” anlatıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin vizyonlarını geliştirmek ve düşünce ufuklarına katkı sağlamak amacı ile düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Gizli Örgütlerin Dünyayı Dizayn Planları” konulu konferansta Araştırmacı Murat Doğanşafak bir sunum yaptı.


Gerçekleşen programa Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim’in yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve konuk katıldı.


Zengin siyonist aileler, bu ailelerin kontrolündeki gizli örgütler ve yapılanma şemaları, gizli örgütlerin tek dünya düzeni hedefleri için yaptıkları faaliyetler ve mason teşkilatlarının anlatıldığı konferansta Araştırmacı Murat Doğanşafak “Dünyayı dizayn edip dünyanın kontrolünü elit, zengin ve azgın bir azınlığın eline vermek isteyen bu gizli örgütler akla hayale gelmeyecek yöntemleri kullanmaktan çekinmiyorlar.Bu fesat harekatına karşı bizim uyanık, diri, araştıran ve feraset sahibi bireyler olmamız lazım. Tam bağımsız olmak önce gizli örgütlerin hedeflediği inançsız, idealsiz, milletsiz ve hedefsiz bireyler olmaktan kurtulmakta yatar” ifadelerini kullandı.


Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, katkılarından dolayı Murat Doğanşafak’a teşekkürlerini sunarak hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:24
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