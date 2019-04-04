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ETÜ - TÜMSİAD İşbirliği protokolü imzalandı

Erzurum Teknik Üniversitesi ile Erzurum Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) arasında üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirebilmek adına işbirliği protokolü imzalandı.

04 Nisan 2019 Perşembe 10:59
ETÜ - TÜMSİAD İşbirliği protokolü imzalandı

Erzurum Teknik Üniversitesi ile Erzurum Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) arasında üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirebilmek adına işbirliği protokolü imzalandı.


Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) binasında gerçekleşen imza törenine Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, YÜTAM Müdürü Doç. Dr. Serkan Örtücü, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı İbrahim Gözütok, yönetim kurulu üyeleri ve firma temsilcileri katıldı.


Hastaya özel implant uygulamalarında kullanılan son teknoloji ürünü olan seçici lazer ergitme (SLE) cihazı ile dünyada dört adet olan ve ülkemizde yalnızca Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan PIV cihazının bulunduğu“Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi” (YÜTAM) gezisinin ardından söz konusu işbirliği imzalandı.


İmzalanan protokol kapsamında, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum TÜMSİAD yönetiminin üniversite ile sanayi arasında kurulacak işbirliklerin birlikte ele alınması, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi, sanayicilerin yapacağı Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarında ve yenilikçi ürün ortaya konulmasında üniversitenin bilgi birikiminden yararlanmasını tesis etmek maksadıyla taraflar arasında iletişimin ve bölge ekonomisini geliştirecek işbirliklerinin sağlanması amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 10:59
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