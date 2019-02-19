ETÜ Rektörü Prof.Dr. Çakmak, “Yeni Nesil Üniversiteler” değerlendirme toplantısına katıldı “Yeni Nesil Üniversite Kavramı ve Üniversitelerde Dijital Dönüşüm Projesi” değerlendirme toplantısı, 14 üniversitenin katılımı ile Ardahan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

“Yeni Nesil Üniversite Kavramı ve Üniversitelerde Dijital Dönüşüm Projesi” değerlendirme toplantısı, 14 üniversitenin katılımı ile Ardahan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Fahrettin Tilki, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk katıldı.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’e ETÜ bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mucitpark Bilim ve Fikir Atölyesi hakkında bilgi vererek Ardahan Üniversitesi’nde yapılabilecek benzer projeler için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Rektör Biber ise yapılabilecek işbirliklerinin kendilerini mutlu edeceğini dile getirdi.

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