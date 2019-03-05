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ETÜ personeline sıfır atık semineri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, oluşan atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hayata geçirdiği ve Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerindeki “Sıfır Atık Projesi” kapsamında ETÜ Personeline “Sıfır Atık Semineri” verildi.

05 Mart 2019 Salı 15:00
ETÜ personeline sıfır atık semineri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, oluşan atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hayata geçirdiği ve Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerindeki “Sıfır Atık Projesi” kapsamında ETÜ Personeline “Sıfır Atık Semineri” verildi.


Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda verilen seminerde BARDAŞ Geri Dönüşüm A.Ş. den Çevre Mühendisi Adem Hayri Gül, katılımcılara ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüşümü hakkında bilgiler verdi.


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gül, 2023 yılında Türkiye’de oluşan atığın 33 milyon tona çıkması durumunda bu atıkların herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğrudan depolama alanlarında bertaraf edilmesi için her yıl yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde depolama alanına ihtiyaç duyulacağını ifade etti.


Sıfır Atık uygulamasıyla, atıkların kaynağında tasnif edilerek geri dönüşümünün sağlanması ile hammadde ve enerji israfının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda geri dönüştürülebilir atıkların yoğun olarak oluştuğu kamu kurumları, terminaller, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, otel ve restoranlar ile büyük iş yerleri başta olmak üzere 2023’e kadar bütün Türkiye’de Sıfır Atık Projesi’nin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:00
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