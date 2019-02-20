ETÜ personeline Check-up

Erzurum Teknik Üniversitesi Akademik ve İdari personeline daraltılmış Check-up hizmeti ile sağlık taraması yapıldı.

Koruyucu hekimlik uygulamaları kapsamında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Check-up hizmeti ile çok sayıda akademik ve idari personelimiz sağlık taraması ile küçük çaplı bir Check-up tan geçti.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin katkılarıyla gerçekleştirilen sağlık taraması kapsamında, hizmetten yararlanmak isteyen personellerimizin tam kan sayımları yapıldı.

Sağlıkla ilgili sorunlarda erken teşhisin çok önemli olduğu gerçeğinden yola çıkarak yapılan Check-up taramasıyla tahlil sonuçlarının belirlenmesinin ardından rahatsızlığı bulunan personellerin tedavileri için hastaneye yönlendirileceğini belirten üniversitemiz sağlık görevlileri, "Sağlık ihmale gelmez, personelimizin ve öğrencilerimizin sağlığı bizim için önem arz ediyor" ifadesini kullandılar.