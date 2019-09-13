ETÜ Kristal - KUDAKA İşbirliği Toplantısı Erzurum Teknik Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülmekte olan "ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi" projesi kapsamında Merkeze ilişkin ilerlemeleri değerlendirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülmekte olan "ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi" projesi kapsamında Merkeze ilişkin ilerlemeleri değerlendirildi.

Düzenlenen etkinlikte Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kağan Koray Ayten, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Yavuz Selim Aydın, TTO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Dumlu, Proje Sorumlusu Öğr. Gör. Özge Gençer, Arş. Gör. Gürkan Kalınay genç girişimci adayları ile buluştu. Söz konusu buluşma Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezinde gerçekleştirildi.

KUDAKA ile muhtemel ortak çalışma alanları ve geliştirilebilecek işbirlikleri hakkında görüşmelerin yapıldığı etkinlik Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın,KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’e teşekkür plaketi takdim etmesinin ardından Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in girişimci adaylarına tavsiyeleriyle devam eden kitap-imza günü etkinliği ile son buldu.

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