“ETÜ-Atatürk Üniversitesi Ar-Ge İşbirliği Hazırlık Çalışması” toplantısı yapıldı

ETÜ-Araştırma merkezlerindeki online randevu sistemlerini ortak bir Ar-Ge portalında birleştirmeyi ve ortak araştırma grupları oluşturmak suretiyle işbirliklerini geliştirmeyi hedefleyen “Erzurum Teknik Üniversitesi-Atatürk Üniversitesi Ar-Ge İşbirliği Hazırlık Çalışması” toplantısı gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli’nde gerçekleşen toplantıya Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, DAYTAM Müdürü Prof. Dr. Hamdullah Kılıç, YÜTAM Müdürü Doç. Dr. Serkan Örtücü ve ETÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığından İbrahim Hakkı Çeşme katıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak açılış konuşmasında; Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi arasında ortak Ar-Ge işbirliğini geliştirmek için izlenmesi gereken yol haritasını, ortak Ar-Ge portalının hedefleri ve yayılımı için yapılması gerekenleri anlattı. Prof. Dr. Çakmak, bu portalın üniversitelerin kaynak tasarrufu sağlaması adına büyük avantajlar içerdiğini belirterek özellikle savunma sanayisinde kullanılan fotonik aygıtların üretimi üzerinden uygulama örneği verdikten sonra konuşmasını tamamladı.

Toplantıda; YÜTAM Müdürü Doç. Dr. Serkan Örtücü, ETÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Ortak Rezervasyon sisteminin tanıtımını yapıp portalın avantajlarından bahsetti. DAYTAM Müdürü Prof. Dr. Hamdullah Kılıç DAYTAM’ın işleyişini özetleyerek merkez bünyesinde kullandıkları Analiz Başvuru Sistemini tanıtımını yaptı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise ETÜ tarafından önerilen sistemin, araştırma merkezlerindeki kaynak kullanımı açısından olumlu etkiler yaratacağını aktararak Erzurum’da bulunan iki üniversitenin imkanlarının tek bir çatı altında toplanması ve sonrasında Doğu Anadolu’da bulunan diğer üniversitelerin de dahil edilmesi ile ülkenin kaynaklarının daha etkin kullanılabileceğini vurguladı.

Toplantı sonunda yapılan fikir alışverişinde her iki üniversitenin yöneticileri, yapılması planlanan bu iş birliği ile Erzurum’a daha büyük projelerin kazandırılabileceği konusunda görüş birliğine vardı.