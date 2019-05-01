ETÜ 2018-2019 mezunlarını verdi

Erzurum Teknik Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni coşkulu bir kutlamayla gerçekleşti.

ETÜ Spor ve Etkinlik Salonu’nda organize edilen mezuniyet programına Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Teknik Üniversitesi Kurucu Rektörü ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kacıroğlu, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit İncekara ve Erzurum Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim’in yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aile katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Erkek Bar Ekibi kısa bir gösteri sundu.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, yaptığı tören açılış konuşmasında “Sevgili mezunlarımız! Türkiye’nin bana göre en güzide üniversitelerinden birinden başarıyla mezun oluyorsunuz.Bu nedenle öncelikle siz değerli mezunlarımızı kutluyorum. Eminim bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarınızı, topluma, insanlığa olan katkılarınızı sürdüreceksiniz. Bu başarıda sizin daima yanınızda olan, destek veren ailelerinizi, arkadaşlarınızı, sevdiklerinizi ve tabi ki çok değerli hocalarımızı ayrıca tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mezun olan tüm öğrencilerimizin guruplar halinde sahneye çağrılarak kendi fakültelerindeki öğretim üyelerinden anı belgelerini almalarının ardından; kendi bölümlerinden birincilikle mezun olan öğrencilerimiz kısa birer konuşma yaptılar.

Programda, “Akademi ve Spor Ödülleri” alan öğrenci ve akademisyenlerimize belgeleri takdim edildi. Sonrasında ise mezun öğrencilerimiz meslek yeminlerini ettiler.

Coşkulu bir atmosferde geçen mezuniyet törenine, mezun olan öğrencilerimizin aile ve yakınlarının yoğun katılımları gözlemlendi. Program; kep atma töreni, çekilen hatıra fotoğrafları ve öğrencilerin kendi yörelerine ait oyunlarla eğlenmelerinin ardından sona erdi.