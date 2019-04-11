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Seçim 2019 Sayfası

ETSO’dan belediye başkanlarına tebrik ziyareti

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Meclis Başkanı Saim Özakalın ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde göreve gelen Büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanlarına tebrik ziyaretinde bulundu.

11 Nisan 2019 Perşembe 09:32
ETSO’dan belediye başkanlarına tebrik ziyareti

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Meclis Başkanı Saim Özakalın ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde göreve gelen Büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanlarına tebrik ziyaretinde bulundu.


ETSO heyeti ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret etti.Başkan Sekmen’e yeni görevinde başarı dileyen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum’un vizyonunu geliştirecek, ekonomisine ve sosyal hayatına heyecan katacak yeni projelere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, kentte yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Erzurum’da, katma değeri yüksek, pazarı geniş ürünlerin imalatına ağırlık verilmesinin doğru olacağını vurgulayan Başkan Yücelik, bunu gerçekleştirmek için, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, işadamlarının ve üniversitelerin güç birliği yapması gerektiğinin kaydetti. Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu işbirliğine her zaman hazır olduğunu belirten Yücelik, “Üreten ve ürettiğini pazarlayan bir Erzurum için bu işbirliğini yapmak büyük önem arz ediyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyemizin ve merkez ilçe belediyelerimizin bu güç birliğine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Artık kolektif ruhla, ortak akılla hareket etme zamanı. Şu bir gerçek ki; Erzurum artık 6 ay çalışıp, 12 ay geçinemiyor. Bir an önce bu dezavantajdan kurulmamız gerekiyor” diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Erzurum’a değer sağlayacak, şehrin gelişip, güzelleşmesine, sosyo-ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracak yeni projeleri hayata geçirmek için çaba göstereceklerini ifade etti. Başkan Yücelik’in sözünü ettiği kolektif ruh ve ortak aklın da, doğru işler ve ayağı yere basan projeler üretilmesinde çok önemli unsurlar olduğu söyleyen Başkan Sekmen, her zaman istişareye açık olacaklarını sözlerine ekledi.


ETSO heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’den sonra, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’ı da makamlarında ziyaret ederek görevlerinde başarı dileğinde bulundu.


Başkan Yücelik, merkez ilçe belediye başkanlarıyla görüşmelerinde de, şehrin menfaatleri doğrultusunda yapacakları her türlü çalışmada ETSO’yu yanlarında bulacaklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 09:32
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