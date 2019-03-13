ETSO’da istihdam seferberliği

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanması ile Meclis Başkanı M. Emre Alp başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, İstihdam Seferberliği 2019 tanıtımı ve İstihdam teşvikleriyle ilgili sunum yapıldı.

Genişletilmiş Meslek Komiteleri, Kadın ve Genç Girişimciler, ETSO Disiplin Kurulu ve Meclis Üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 tanıtımı ve İstihdam teşvikleri ile ilgili sunum yapıldı. İŞKUR İl Müdürü Sayın Şengül Çildam, SGK İl Müdürü Sayın Süleyman Lale ve ETSO Edirne İl Akademik Danışmanı Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen toplantı, sunum ardından soru cevap ile devam etti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, “İstihdam Seferberliği 2019 Programı kapsamında birçok teşvik bulunmakta. Üyelerimizin, istihdamlarını arttırarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaları bizler için çok önemli. Bu kapsamda üyelerimize ve işverenlere gerekli koşulların hazırlanması adına Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.