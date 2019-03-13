0553 313 94 23

ETSO’da istihdam seferberliği

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanması ile Meclis Başkanı M.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:23
ETSO’da istihdam seferberliği

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanması ile Meclis Başkanı M. Emre Alp başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, İstihdam Seferberliği 2019 tanıtımı ve İstihdam teşvikleriyle ilgili sunum yapıldı.


Genişletilmiş Meslek Komiteleri, Kadın ve Genç Girişimciler, ETSO Disiplin Kurulu ve Meclis Üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 tanıtımı ve İstihdam teşvikleri ile ilgili sunum yapıldı. İŞKUR İl Müdürü Sayın Şengül Çildam, SGK İl Müdürü Sayın Süleyman Lale ve ETSO Edirne İl Akademik Danışmanı Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen toplantı, sunum ardından soru cevap ile devam etti.


ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, “İstihdam Seferberliği 2019 Programı kapsamında birçok teşvik bulunmakta. Üyelerimizin, istihdamlarını arttırarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaları bizler için çok önemli. Bu kapsamda üyelerimize ve işverenlere gerekli koşulların hazırlanması adına Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motosikletli otomobil sürücüsüne saldırdı, o anlar kamerada
    1. Motosikletli otomobil sürücüsüne..
    2. Pendik’te bir evde yangın
    3. Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç..
    4. Ömer Çelik’ten AP’nin Türkiye kararına..
    5. Kızıyla evlenmesine izin vermediği..
    6. Bingöl’de çığ düştü, araçlar mahsur..
    7. Galatasaray’da Bursaspor mesaisi..
    8. Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate..
    9. BBP Yıldırım Belediye Başkan Adayı..
    10. Bingöl'de 3 noktaya çığ düştü! 30 araç..
    11. AP'nin skandal kararına Türkiye'den..
    12. AP’den Türkiye raporuna onay
    13. "Sosyal konut projelerinde yatay..
    14. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bu..
    15. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(AP'nin..
    16. FETÖ sanığı eski emniyet müdür..
    17. Bursa'da mermer ocağı böyle çöktü
    18. Yalçın Topçu: "Sandıkta ne Kandil’deki..
    19. Fitch'ten Türkiye provokasyonu
    20. Kartal’da “14 Mart Tıp Günü” töreni
    21. Kanser oluşumunda rol oynayan en..
    22. Şanlıurfa'da otomobil sepetli..
    23. Marmara Adası’nda kuru yük gemisi battı
    24. Yemen'de kolera tehdidi yeniden büyüyor
    25. Komutandan HDP'li vekillere tokat gibi..
    26. Edirne'de yasa dışı göçle mücadele
    27. AP'den skandal Türkiye kararı: Onaylandı
    28. Kanada'dan "Boeing 737 Max" kararı
    29. "Türkiye'deki başarı hikayesi,..
    30. OKA, coğrafi işaretli ürünler..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta