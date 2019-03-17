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ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik “Çanakkale Zaferi, Türk’ün kahramanlık ve şeref abidesidir”

Çanakkale Zaferi’nin 104.

17 Mart 2019 Pazar 13:47
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik “Çanakkale Zaferi, Türk’ün kahramanlık ve şeref abidesidir”

Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin, vatan topraklarını korumak için şahlanan yaralı bir ulusun, sayı ve imkan açısından üstünlüğü tartışılmaz olan düşmanlarını hezimete uğrattığı bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.


Türk’ün kahramanlık ve şeref abidesi olan Çanakkale Zaferi’nin sonuçlarıyla dünya harp tarihine geçtiğini ve Türk tarihine de altın harflerle yazıldığını kaydeden Başkan Yücelik, “Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin önüne çıkan her türlü engeli aşabileceğinin en güzel örneğidir. Çanakkale Zaferi aynı zamanda, dünyada Türk Milleti ve Türk ordusundan başka hiçbir milletin ve hiçbir ordunun yazamayacağı büyük bir destandır” dedi.


Başkan Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Bu büyük zaferin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine erişen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz, ruhları şad olsun.”

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:47
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