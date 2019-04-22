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ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik; “23 Nisan, Milletimizin Vatanına Sahip Çıktığı Gündür”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 15:06
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik; “23 Nisan, Milletimizin Vatanına Sahip Çıktığı Gündür”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


23 Nisan 1920’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasi tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik,“23 Nisan 1920, aziz milletimiz için tarihi değer taşıyan bir dönüm noktasıdır. Bu tarih; ülkemizi işgal etme teşebbüsleri karşısında, milletimizin egemenliğini eline aldığı, vatanına sahip çıktığı günü simgelemektedir” dedi.


“Zorluklar ve güçlükler içerisinde kazanılan İstiklal mücadelesinde gösterilen azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya konulan çabanın ilham kaynağı olmuştur” diyen ETSO Başkanı Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi; “23 Nisan Milli bayram olmanın ötesinde, bugün dünyada evrensel bir özellik kazanmıştır. Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği bu anlamlı günü, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza bayram olarak armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını ve Birinci Meclis üyelerini saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.”

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 15:06
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