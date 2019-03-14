0553 313 94 23

ETSO KOSGEB Temsilciliği, KOBİGEL Proje çağrılarını duyurdu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) KOSGEB Temsilcilik Ofisi, KOSGEB’in KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı-kapsamında hazırlanan; ‘2019-01 ve 2019-2 İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları’ hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

14 Mart 2019 Perşembe 15:16
ETSO KOSGEB Temsilciliği, KOBİGEL Proje çağrılarını duyurdu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) KOSGEB Temsilcilik Ofisi, KOSGEB’in KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı-kapsamında hazırlanan; ‘2019-01 ve 2019-2 İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları’ hakkında bilgi paylaşımında bulundu.


Konuyla ilgili ETSO KOSGEB Temsilcilik Ofisi’nden yapılan açıklanmada, söz konusu proje teklif çağrılarının genel amacının;imalat sanayi sektörünün, milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşmesi için; yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek ve İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak olduğu kaydedildi.


Proje çağrılarının toplam bütçesinin; 2019-01 çağrısı için 100 Milyon TL, 2019-02 çağrısı için 150 Milyon TL olmak üzere toplam 250 Milyon TL olduğunun belirtildiği açıklamada, her iki roje teklif çağrısı hakkında şu bilgilere yer verildi;


“2019-01 proje teklif çağrısı: “İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi”


Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecek.


Sadece ticarileştirme (tanıtım -pazarlama- satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır.İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.


2019-02 proje teklif çağrısı: ‘’İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması’’


İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecek.


İmalat sanayi sektörü işletmelerinde uygulanabilirliği olmayan teknolojilerle ilgili projeler bu çağrının kapsamı dışındadır.”


Yapılan açıklamada ayrıca, son başvuru tarihi 2 Mayıs 2019 olan proje teklif çağrılarının; konu başlıkları, başvuru koşulları, geri ödemeli ve geri ödemesiz destek üst limitleri ile desteklenecek proje giderleri hakkındaki detaylı bilgilere, ETSO KOSGEB Temsilcilik Ofisi’nden ulaşılabileceği ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesine bir ödül daha
    1. Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme..
    2. Başkan Çelik, şehrin farklı..
    3. Rektör Çomaklı’dan Tıp Bayramı kutlama..
    4. Dündar, DAĞ-DER’in ‘Danışık Gecesi’nde..
    5. Eskişehir Şehir Hastanesinde 14 Mart..
    6. Komşuları üzen olay çamaşırlar..
    7. "Yalanlarına alışkınım hiç umurumda..
    8. Başkan Akgün, sağlık çalışanlarının..
    9. Enuygun.com, uçak modelini de seçtirecek
    10. Arkadaşını öldüren sanığa 6 yıl 3 ay..
    11. Atletizmde atmalar koordinatörlüğüne..
    12. PAÜ’den hayvancılık adına büyük atılım
    13. OPET ve Sunpet, Konya Tarım Fuarı'na..
    14. Bilecik Ertuğrulgazi Camii’nin temeli..
    15. Haydar Yılmaz'dan Mansur Yavaş'a çağrı
    16. Yaşı küçük, yüreği kocaman
    17. Müjde verildi: Havaray projesi o..
    18. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    19. Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti..
    20. Shinji Kagawa'ya milli davet
    21. Zeybekci: İzmir’in talihini..
    22. Mağdur apartman sahiplerine..
    23. HDP’nin pankartı mahkeme kararıyla..
    24. Erzurum'da kar raftingi yarışması
    25. Gürşat Kale sağlık çalışanlarını..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, siz..
    27. Hudut birlikleri 117 göçmen yakaladı
    28. Hakemi Yusuf Bozdoğan'a hak..
    29. Gazi İl Halk Kütüphanesi ekim ayında..
    30. İŞKUR işverenlerle engelli iş..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın