ETSO KOSGEB Temsilciliği, KOBİGEL Proje çağrılarını duyurdu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) KOSGEB Temsilcilik Ofisi, KOSGEB’in KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı-kapsamında hazırlanan; ‘2019-01 ve 2019-2 İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı Proje Teklif Çağrıları’ hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Konuyla ilgili ETSO KOSGEB Temsilcilik Ofisi’nden yapılan açıklanmada, söz konusu proje teklif çağrılarının genel amacının;imalat sanayi sektörünün, milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşmesi için; yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek ve İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak olduğu kaydedildi.

Proje çağrılarının toplam bütçesinin; 2019-01 çağrısı için 100 Milyon TL, 2019-02 çağrısı için 150 Milyon TL olmak üzere toplam 250 Milyon TL olduğunun belirtildiği açıklamada, her iki roje teklif çağrısı hakkında şu bilgilere yer verildi;

“2019-01 proje teklif çağrısı: “İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi”

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecek.

Sadece ticarileştirme (tanıtım -pazarlama- satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır.İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.

2019-02 proje teklif çağrısı: ‘’İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması’’

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecek.

İmalat sanayi sektörü işletmelerinde uygulanabilirliği olmayan teknolojilerle ilgili projeler bu çağrının kapsamı dışındadır.”

Yapılan açıklamada ayrıca, son başvuru tarihi 2 Mayıs 2019 olan proje teklif çağrılarının; konu başlıkları, başvuru koşulları, geri ödemeli ve geri ödemesiz destek üst limitleri ile desteklenecek proje giderleri hakkındaki detaylı bilgilere, ETSO KOSGEB Temsilcilik Ofisi’nden ulaşılabileceği ifade edildi.