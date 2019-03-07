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ETSO, GGK ve KGK’nın başkanları belli oldu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) ve İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun(KGK) yeni icra kurulları ve başkanları yapılan seçimle belirlendi.

07 Mart 2019 Perşembe 16:34
ETSO, GGK ve KGK’nın başkanları belli oldu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) ve İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun(KGK) yeni icra kurulları ve başkanları yapılan seçimle belirlendi.


ETSO Meclis Salonu’nda Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl gözetiminde gerçekleştirilen seçimde, kurulan sandıklarda oy kullanan kadın ve genç girişimciler, oylarıyla yeni icra kurullarını belirledi.


Yapılan seçim sonucunda, Haktan Ömeroğlu, Fahrullah Ferhan Yıldız, Kadir Parlak, Mustafa Akbulut, Ömer Şahin, Emre Kurt, Muhammet Miraç Kartal, Erkan Daş, Halil İbrahim Dursunoğlu, Kağan Alparslan Çakır, Abdulseddar Çelik, Fatih Berat Arslan, Barışcan Koç, İsmail Suci ve Fetullah Köse ve doğal üye olarak; ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yılmaz ile Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl TOBB ETSO Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi’nde yer aldı.


Kadın girişimcilerde ise; Feride Eda Çalıkuşu, Elif Genç, Sema Nur Dündar, Tuba Bektaş, Aysun Talay, Emine Kahveci, Esra Yılmaz, Gülsin Aydemir, Hülya Saltuklu, Işık Dengizek, İlknur Yalçın, Merve Özyıldız, Pınar Burhankulu Karadeniz, Zeynep Polat ve Sevim Çebi ile doğal üye olarak ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Vakur Alemdar ve Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl yer aldı.


İcra kurullarının seçimlerinin ardından, Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu kendi aralarında yaptıkları seçimle yeni dönemdeki başkanlarını da belirlediler. Kadın Girişimciler Kurulu’nda Feride Eda Çalıkuşu, Genç Girişimciler Kurulu’nda ise Haktan Ömeroğlu başkan seçildi. Her iki kurul da daha sonraki günlerde kendi aralarında bir araya gelerek görev bölümü yapacak.


Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına getirilen Feride Eda Çalıkuşu, kendisine güvenen İcra Kurulu üyelerine teşekkür ederek, Erzurum’da kadınların iş dünyasında daha etkin olması ve seslerini duyurabilecek yerlerde bulunması için ETSO KGK’nın öncü olacağını ve kadınların ufkunu açacak projelere öncülük edeceğini söyledi.


Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Haktan Ömeroğlu da, yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını ifade ederek, Genç Girişimciler Kurulu olarak Erzurum’da üretime ve istihdama katkı sağlamak isteyen her genç girişimcinin hizmetinde olacaklarını vurguladı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:34
  1. doğa

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