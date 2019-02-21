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ETSO Genç Ve Kadın Girişimci Kurulları yenileniyor

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları (GGK ve KGK), belirlenen takvim çerçevesinde yeniden oluşturuluyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:47
ETSO Genç Ve Kadın Girişimci Kurulları yenileniyor

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları (GGK ve KGK), belirlenen takvim çerçevesinde yeniden oluşturuluyor.


ETSO Genel Sekreterliği’nin koordinatörlüğünde oluşturulan Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları için ilk olarak üye başvuruları yenilendi. 18 Şubat 2019 tarihi itibariyle sona eren başvuruların ardından, her iki kurul üyeleri kendi aralarında ayrı ayrı tanışma toplantısı düzenledi.


İlk toplantıyı, GGK İcra Komitesi Başkanı Haktan Ömeroğlu başkanlığında Genç Girişimciler Kurulu yaptı.Toplantıda, Genç Girişimciler Kurulu üyeleri birbirleriyle tanıştı ve yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundular. ETSO Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl ile GGK ve KGK Koordinatörü İş ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Mehtap Yarbaşı’nın da iştirak ettiği toplantıda konuşan GGK İcra Komitesi Başkanı Haktan Ömeroğlu, kurula katılan yeni üyelerle birlikte yeni dönemde uyumlu bir çalışma temposu yakalamayı hedeflediklerini söyledi.


GGK’nın ardından Kadın Girişimciler Kurulu da, İcra Komitesi Başkanı Gülsin Aydemir başkanlığında ETSO Yönetim Kurulu Salonu’nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. ETSO KGK’nın yeni dönem hedefleri ve yapılması planlanan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, iş dünyasında kadınların etkinliğinin daha da artırılması ve karşılaşılan sorunların çözümü yönünde atılacak adımlar konusunda görüş birliğine varıldı.


27 Şubat Çarşamba günü yeni icra komitelerinin belirlenmesi için oy kullanacak olan ETSO Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarının üyeleri, 7 Mart Perşembe günü yapılacak seçimde de İcra Komitesi Başkan ve Başkan Yardımcılarını belirleyecekler.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:47
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