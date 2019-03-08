ETSO DKF’19’da stant açtı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 2019’da stant açtı.

Fuar alanında geniş bir katılımla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından, protokol üyeleri ve ziyaretçiler stantları gezdi. ETSO’nun, AB Bilgi Merkezi Koordinatörlüğü ile birlikte açtığı standa özellikle üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. ETSO standını ziyaret eden protokol üyelerini ve öğrencileri Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Demir ve Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl ağırladı.

Standı ziyaret eden, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı,Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber,Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen de ETSO yöneticileriyle bir süre sohbet etti.

Ziyaretçilere, ETSO ve AB Bilgi Merkezi’yle ilgili bilgilendirici materyaller ve promosyon ürünler dağıtıldı.