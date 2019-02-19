ETSO, Bölge Kariyer Fuarı ‘DKF’19’a destek verecek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin öncülüğünde düzenlenen, bölgesel kariyer etkinliklerinden birisi olan, ‘2019-Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DKF’19), Erzurum Teknik Üniversitesi’nin (ETÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda düzenlediği kariyer etkinliklerine daha geniş işbirliği ve katılımla bir yenisini daha ekleyen ETÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi, 8-9 Mart 2018 tarihleri arasında düzenleyeceği kariyer fuarına katılımı artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda,Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Proje Müdürü Neşe Gülmez, ETÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Merve Sağıroğlu ile Müdür Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Karaca ve Öğretim Görevlisi Dr. Merve Yıldırım’la birlikte Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın’ı ziyaret etti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat ve Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl’ün de yer aldığı ziyarette, 2019-Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nın önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Proje Müdürü Neşe Gülmez, üniversitelerin kariyer merkezlerinin bölgesel olarak gruplandırıldığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 9 üniversitenin bölgelerinde, ‘Kariyer Merkezi Bölge Temsilci Üniversitesi’ olarak seçildiğini, ETÜ’nün de bunlardan birisi olduğunu ifade etti.

“Firmalar heyecanımıza ortak olsun”

Bu kapsamda, ETÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, ‘2019-Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DKF’19)’ için görevlendirildiğini kaydeden Gülmez, söz konusu fuarda katılımcı firmaların istihdam imkanlarını ziyaretçilere aktarma imkanı bulacağının altını çizdi. Fuarla ilgili bütün tarafların aynı heyecana ortak olması için çaba gösterdiklerini dile getiren Gülmez, ETSO’dan da katılımcı firma anlamında destek beklediklerini vurgulayarak, kariyer planlayan gençlerle işverenleri bir araya getirecek fuarın bölgenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu sözlerine ekledi.

ETÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Merve Sağıroğlu da, fuara birçok ulusal markanın katılacağına dikkati çekerek, Erzurum ve bölgedeki firmaların azami oranda fuarda temsil edilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi. Doç. Dr. Merve Sağıroğlu, isteyenlerin fuarla ilgili detaylı bilgiye ‘http://kariyer.erzurum.edu.tr/Home/EtkinlikDetay/61’ adresinden ulaşabileceklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ise, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile ETÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin özverili çabalarının takdire şayan olduğunu kaydetti. ETSO olarak şimdiye kadar düzenlenen kariyer etkinliklerini imkanlar ölçüsünde desteklediklerini anlatan Meclis Başkanı Özakalın, DKF’19’a da firmaların fuarda temsil edilmeleri ve katımın sağlanması yönünde destek verdiklerini ayrıca fuar öncesinde ETÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkileriyle firma sahiplerini bir araya getirecek çalışmaya katkıda bulunacaklarını bildirdi.

Asıl önemli olanın, kalifiye elemanların, sanayi ve üretim başta olmak üzere iş hayatının her alanında istihdam edilmesi olduğunu vurgulayan Özakalın, “Dolayısıyla vasıflı elemanların ekonomiye katkı sağlayacak şekilde entegrasyonu ülkemizin geleceği anlamında çok önemli bir unsur Bunu da ancak kariyer fuarlarıyla sağlamamız mümkün. Bu açıdan baktığımızda; gerçek anlamda vasıflı personel ihtiyacı olan firmalarımızı ve aldığı eğitimle örtüşen bir işe sahip olmak ve hem kendisi, hem de ülkesine faydalı olacak bir iş hayatı belirlemek isteyen gençlerimizi DKF’19’a bekliyoruz” diye konuştu.