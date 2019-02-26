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ETSO Başkanı Yücelik’e Vergi Haftası ziyareti

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, bu yıl 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kutlanan 30.

26 Şubat 2019 Salı 14:29
ETSO Başkanı Yücelik’e Vergi Haftası ziyareti

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, bu yıl 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kutlanan 30. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’i ziyaret etti.


Gelir İdaresi Grup Müdürü Mehmet Kuzucu, Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürü Bahadır Bağ ve Aziziye Vergi Dairesi Müdürü Şinasi Şenol’un da yer aldığı ziyarette, Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’e günün anısına çiçek takdim etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Yücelik, Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan’ın nezdinde bütün kurum çalışanlarının vergi haftasını kutladı. Vergi bilinci yüksek toplumlarda ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin de aynı paralelde seyrettiğini kaydeden Başkan Yücelik, mükelleflerin işlerini kolaylaştıran, çözüm odaklı uygulamalarının iş alemi için büyük önem taşıdığını vurguladı.


Vergi Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikle hakkında bilgi veren Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan da, her bir mükellefin kendileri için özel olduğunu söyledi. Bütün kurum personelinin bu anlayışla en iyi hizmeti sunmaya gayret gösterdiğini belirten Aslan, devletin sunduğu her türlü kolaylığı aksatmadan mükellefe ulaştırmak için çalıştıklarının altını çizerek, kurumlar arası işbirliğini de daima üst seviyede tutmanın çabası içinde olduklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:29
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