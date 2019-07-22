ETSO Başkanı Yücelik:“Erzurum Kongresi; milli iradenin sembolüdür”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 100 yıl önce kurtuluş mücadelesinin yol haritasının çizildiği ve Türk ulusunun yeniden dirilişinin temellerinin atıldığı 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi’nde yakılan bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmeyeceğini söyledi.

Başkan Yücelik, milli iradenin sembollerinden biri olan Erzurum Kongresi’nin 100’üncü Yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, Atatürk ve arkadaşlarının, Türk Milletinin istiklal ve istikbali için verdiği büyük mücadelenin en önemli adımlarında birisinin Erzurum Kongresi olduğunu ifade etti.

Kongrede, Türk ulusunun geleceği adına çok önemli kararların alındığını kaydeden Başkan Yücelik, “Milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğunu ve asla bölünemeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğimiz bu kongre, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Aynı şekilde, manda ve himayenin hiçbir suretle kabul edilemeyeceğini, vatan topraklarımıza göz diken herkese bir kez daha hatırlattığımız Erzurum Kongresi’nde asil milletimizin vakur duruşu ve asaleti bir kez daha tescillenmiştir” dedi.

Başkan Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“İlk kez ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilip, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi’nin 100’üncü Yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık için verilen büyük mücadeleye kanıyla, canıyla değer katan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun.”