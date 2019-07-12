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ETSO Başkanı Tanoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:41
ETSO Başkanı Tanoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Tanoğlu, mesajında “Gün, ülkemizi, demokrasimizi, ekonomimizi daha ileriye taşıma günüdür” diyerek şu görüşlere yer verdi:


“15 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz ve aziz milletimiz tarihinin en hain, en alçak darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. O gece Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her kurumuna sızmış olan hain FETÖ terör örgütü üyelerinin amacı Türkiye Cumhuriyeti’ni bir daha toparlanamayacak bir hale getirmek; milletimizin özgür iradesine kota koymaktı. Ancak bu alçakların karşısına adeta etten bir duvar ören kahraman milletimiz, vatanına ve Cumhurbaşkanına sahip çıkarak bu hain girişime izin vermedi. Türkiye 15 Temmuz 2016´da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Millet iradesini temsil eden TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere, ülkemizin en önemli kurum ve kuruluşlarının bombalandığı İhanet girişimi halkın sokağa çıkması ve TSK içindeki çoğunluğun destek vermemesi üzerine akamete uğramıştır. Bu cunta girişiminin bilançosu ise ülkemiz için çok ağır olmuştur. Türkiye´nin hainlere karşı verdiği 15 Temmuz mücadelesinde 248 kişi şehit olmuş, 2196 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Türkiye, darbe girişimi karşısındaki kararlı direnişiyle dış aktörlerin oyununu bozarken İslam dünyası için de bir umut ışığı olduğunu göstermiştir.”


Mesajında şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Ahmet Tanoğlu, "15 Temmuz gecesi kendisini, ailesini ve geleceğini düşünmeden sadece ülkesinin bekası için kararlılıkla sokaklara çıkarak, tankların, silahların önüne gövdesini siper eden ve bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşan vatandaşlarımıza ve gazilerimize şükran, minnet ve saygılarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:41
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