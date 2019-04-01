ETSO ABBM, Ziraat Fakültesi ‘Kariyer Günü’ etkinliğinde Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kariyer Günü etkinliğinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kariyer Günü etkinliğinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Ziraat Fakültesi Kariyer Günü etkinliğinde stant açan ETSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörlüğü, öğrencilere AB’yi tanıtan yayınlar ve promosyon ürünler dağıttı.

AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elifnur Terzioğlu da, Mavi Salon’da bir araya geldiği öğrenci ve öğretim elemanlarına, Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri’nin çalışmaları ve öğrencilerin faydalanabilecekleri AB’nin burs, staj ve eğitim imkanları hakkında bilgiler verdi.

Program sonunda Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çelik tarafından ETSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elifnur Terzioğlu’na etkinliğe katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi verdi.

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