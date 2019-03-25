0553 313 94 23

Etrafını su basan binadaki 8 kişi botla tahliye edildi

Mardin’in Midyat ilçesinde etrafı yağmur suları ile dolunca binadan çıkamayan 2’ si çocuk 8 kişiyi AFAD ve itfaiye ekipleri botla kurtardı.

25 Mart 2019 Pazartesi 19:21
Etrafını su basan binadaki 8 kişi botla tahliye edildi

Mardin’in Midyat ilçesinde etrafı yağmur suları ile dolunca binadan çıkamayan 2’ si çocuk 8 kişiyi AFAD ve itfaiye ekipleri botla kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Bağlar Mahallesi’nde etrafı yağmur suları ile dolan apartmanda mahsur kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Midyat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yetişti. Olay yerine giden ekipler, bot yardımı ile bir apartmanda mahsur kalan 2’si çocuk 8 kişiyi kurtardılar. Apartmanda bulunan üç aile ise binadan ayrılmayarak evlerinde kalmayı tercih etti. Kurtarılan vatandaşların yakınlarının yanında kalacağı öğrenilirken, suların tahliyesi için yola kanal açıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanyaspor’da Bursaspor maçı hazırlıkları
    1. Alanyaspor’da Bursaspor maçı..
    2. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası:..
    3. Esed rejiminden Golan Tepeleri..
    4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    5. "İşgal ve savaş politikaları..
    6. "ABD Arapların ana düşmanı oldu"
    7. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    8. BM'den "Golan Tepeleri'nin statüsü..
    9. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    10. Bakandan altız yavrulayan koyuna nazar..
    11. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    12. Rusya Dışişleri Bakanlığı: "(Trump'ın..
    13. Sivasspor'da, Kayserispor maçı..
    14. "AB, İsrail'in Golan Tepeleri..
    15. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    16. AB'den İsrail ve ABD'ye jet tepki:..
    17. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    18. Kuşadası’nda olta iğnesi yutan caretta..
    19. Türkiye-Moldova maçından notlar
    20. Kuşadası’nda Adalet Ormanı için fidan..
    21. Hırsızlık zanlısı kafede kahve içerken..
    22. Genelkurmay çatı davası
    23. Rusya Dışişleri Bakanlığı: "(ABD..
    24. Kalın'dan ABD ve İsrail'in saldırısına..
    25. BM'den Golan Tepeleri açıklaması!
    26. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Trump'ın..
    27. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    28. Milli Eğitim Bakanı Selçuk Malkara’da..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş’tan ayrıldı
    30. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Barış..
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler