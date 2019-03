İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz, bu büyük millet, bu büyük ülke, bu devlet karar vermedikçe, kendisi oyun kurmadıkça, etrafımızdaki coğrafyada kimseye oyun kurdurmayız." dedi.

Zeytinburnu'da vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, kendilerinin dertli olduklarını söyledi.

"Biz dertli insanlarız, derdimiz var. Bu derdimiz, milletimizin geleceğe güçlü gitmesi derdidir. Bu derdimiz, ülkemizin zenginleşmesi derdidir. Bu derdimiz, bu topraklar üzerinde hak iddia eden bazılarına, 'Bu topraklar bizimdir ve büyük Türk milletinindir' diyebilme derdidir." diyen Soylu, on yıllardan beri Türkiye üzerinde oyun oynanmaya çalışıldığına vurgu yaptı.

Oyunu kurgulayanların bir türlü geri adım atmadığını dile getiren Soylu, "Sopayı aba altından değil, tam karşımıza gelip oradan her birimize göstermeye çalışıyor. Başbakan astılar, bakanlar astılar, darbeler yaptılar, on yılda bir bize 'Bu ülkeyi siz yönetemezsiniz.' dediler, 'Siz kimsiniz?' dediler. Terörle saldırı yaptılar, anarşizm, bir taraftan ekonomik saldırılar... Yetmedi, sağ-sol, Türk-Kürt, laik-dindar, Alevi-Sünni, başı açık-başı örtülü, her biriyle milletimizi bölmek ve parçalamak istediler. On yıllardır bu oyunu oynuyorlar. Ne zaman biraz kafamızı kaldırsak, ne zaman güçlü bir adım atmaya çalışsak, hep beraber üzerimize geliyorlar." diye konuştu.

Soylu, "Bu milletin üzerine yıllardan beri oyun oynuyorlar. Diyorlar ki, 'Ne olacakmış? Oy versen ne olur?', 'iktidara gelsen ne olur?' 'Muktedir biziz.' diyorlar. Allah sizden razı olsun. Bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak söylüyorum, onların çenesini kapattınız, bugün milletimiz hem iktidar hem de muktedir Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

- "Biz Batı gibi değiliz"

314 bin Suriyeli'nin "Fırat Kalkanı" bölgesine gönderildiğini aktaran Soylu, "Biz Batı gibi değiliz, biz Avrupa gibi değiliz. Afrika'ya gidip sömürüp oranın için boşaltıp ondan sonra insanları orada yokluğa, yoksulluğa mahkum eden bir millet değiliz. Biz büyük bir milletiz, aziz bir milletiz, güçlü bir milletiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, Kuzey Irak'ta devlet kurma girişimlerine de dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Neymiş? Kuzey Irak orada bir devlet kuracakmış. Amerika bir taraftan fiştekleyecek, Fransa bir taraftan fiştekleyecek, orada bir devlet kuracaklar, Afrin'de bir terör yuvası kuracaklar, oradan oraya bir koridor getirecekler, Türkiye'nin Orta Doğu ile bağını kesecekler, Türkiye'yi Anadolu'da sıkıştırıp bırakacaklar. Becerebildiler mi? Biz, bu büyük millet, bu büyük ülke, bu devlet karar vermedikçe, kendisi oyun kurmadıkça, etrafımızdaki coğrafyada kimseye oyun kurdurmayız."

- "Benden çok var ama bu memleketten bir tane var"

Kendisinden önce de içişleri bakanlarının bulunduğunun, sonra da bulunacağının altını çizen Soylu, "Benden çok var ama bu memleketten bir tane var. Bu ülkeden bir tane var." dedi.

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine, İstanbul'un ilçe belediyelerine adım atmasının kendisini kahredeceğini kaydetti.