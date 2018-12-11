ETO TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi açıldı (1)

ESKİŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Fuar Kongre Merkezinin kamu-özel sektör iş birliğinin çok somut bir örneği olduğunu belirterek, "Kamu tarafı olarak bakanlığımıza bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı aracılığıyla 10 milyon liralık hibe desteğinde bulunduk. Bu desteklerimizdeki amacımız yurdumuzun dört bir yanındaki potansiyeli harekete geçirerek, bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir kılmak." dedi.

Varank, ETO TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi ile Eskişehir Kitap Fuarı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Eskişehir'in 50 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürmek için bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kentin geniş kapsamlı ilk fuar ve kongre merkezini hizmete sunmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Varank, şöyle devam etti:

"Coğrafi açıdan ülkenin kavşak noktası olan Eskişehir, tarihsel anlamda da kültür ve eğitimde dünyanın kavşak noktalarından biridir. Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Şeyh Edebali, Aziz Mahmud Hüdayi gibi ilim ve gönül erleri bu topraklarda yetişti. Şeyh Edebali'nin saçtığı tohum Osmanlı gibi bir cihan devletine dönüşüp, asırlarca hüküm sürdü. Yunus Emre'nin hikmetli sözleri, Nasreddin Hoca'nın bilgeliği sınırları ve asırları aşıp tüm dünyada karşılık buldu. Eskişehir'in birikimi ve kültür zenginliğiyle gurur duyuyoruz. İşte bu şehrin tarihi misyonuna uygun olarak 2013 yılında Eskişehir'i Türk dünyası kültür başkenti ilan ettik. Bu süreçte kente kalıcı eserler bıraktık. Tarihi eserlerin restore edilmesi, gençlik merkezleri, parklar, bilim kültür ve sanat merkezi gibi pek çok nitelikli hizmeti ve eseri Eskişehir'e kazandırdık. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Eskişehir'i 2019 Türk dünyası eğitim başkenti ilan ettik. Bu süreci yürüten Nabi Avcı'nın da mütevelli heyeti başkanlığını yürüttüğü Türk Dünyası Vakfının 2013 yılındaki başarılarını 2019'da da katlayarak taşıyacağından şüphemiz yok. Nitelikli eğitim altyapısı ve öğrenci nüfusuyla Eskişehir eğitimin başkenti olma unvanını fazlasıyla hak ediyor."

Varank, geçen yıl şehre 3. üniversite olarak Eskişehir Teknik Üniversitesini kazandırdıklarına işaret ederek, "2019 Türk dünyası eğitim başkenti Eskişehir'e bugün açılışını yaptığımız böylesine güzel fuar ve kongre merkezinin çok yakıştığını vurgulamak istiyorum. Açılışın bir kitap fuarı vesilesiyle olması da ayrıca anlamlı." diye konuştu.

- "Bu merkez Eskişehir ekonomisine önemli katkılar sağlayacak"



Bu merkezin Eskişehir ekonomisine hizmet sektörü başta olmak üzere önemli katkılar sağlayacağını belirten Varank, şunları söyledi:

"Burası kamu-özel sektör iş birliğinin çok somut bir örneği. Kamu tarafı olarak bakanlığımıza bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı aracılığıyla 10 milyon liralık hibe desteğinde bulunduk. Bu desteklerimizdeki amacımız yurdumuzun dört bir yanındaki potansiyeli harekete geçirerek, bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir kılmak. Yine özel sektör ayağında Koç Holding kongre merkezinin isim hakkını 20 yıllığına devralarak bu yerleşkeye önemli maddi katkı sundu. Benzer şekilde TÜYAP da fuar merkezini 10 yıllığına kiraladı. Eskişehir Ticaret Odamız da başından beri bu süreci sahiplenerek fedakarca çalıştı. Burada sadece bir binanın açılışını yapmıyoruz. Kenti önümüzdeki dönemlerde farklı bir cazibe merkezi haline getirerek markalaşmasına katkıda bulunacak önemli bir adımı atıyoruz. Fuar ve kongre turizmi denildiğinde artık akla Eskişehir'in gelmesini istiyoruz."

Bakan Varank, yerleşkede bulunan fuar merkezinin katılımcılara ilham vereceğini ve yeni fikirleri yeşertecek birbirinden farklı organizasyonlara ev sahipliği yapacağını dile getirerek, "Yine adını rahmetli Vehbi Koçt'an alan kongre merkezinin bilime, yenilikçiliğe, kültür ve sanata önemli katkılarda bulunmasını ümit ediyorum. Hem ekonomik hem sosyal faydalar sağlayacak bu merkez rekabetçi gücü daha da artıracak, sektörel ihtisaslaşmayı teşvik edecek." ifadesini kullandı.

- "Bu merkez 50 yıllık bir özlem"

Söz konusu merkezin 50 yıllık bir özlemi ifade ettiğini, buna kavuşulmasının bir tesadüf olmadığını aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Yunus Emre'nin 'Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için, gönüller dost evi için, gönüller yapmaya geldim.' dediği gibi biz de Yunus Emre'den aldığımız ilhamla işe koyulduk. 'Hiçbir ideoloji ve siyasi çekişme gözetmeksizin işimiz gönül kazanmak.' dedik ve son 16 yılda Eskişehir'e 21 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu hizmetlerin en büyük şahitleri siz Eskişehirlilerdir. Bu program için saat 08.40'ta Ankara'dan YHT'ye bindim. Bu programdan sonra tekrar trenle Ankara'daki başka programa gideceğiz. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Bey ile trenle beraber geldim. Kendisi de bu trenin faydalı olduğunu, Eskişehir'e katkılarını takdir etti. Ben de kendisine teşekkür ettim. Şehri İstanbul, Ankara ve Konya'ya bağlayan YHT kenti adeta cazibe merkezi haline getirdi. Ulaştırmanın yanında sağlık, eğitim, tarım ve sanayide birçok değişim ve dönüşümü Eskişehir bizim zamanımızda yaşadı."

Bakan Varank, fuar ve kongre merkezinin karşısındaki Şehir Hastanesinin hasta kabulüne başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"O da şehre büyük katkılar sağlayacak diye umuyorum. İlimiz yatırım teşviklerinden etkin bir şekilde faydalandı. Farklı sektörlerde düzenlenen 466 teşvik belgesiyle 9,3 milyar liralık sabit sermaye yatırımını destekledik. Yine bu yatırımlar sayesinde 15 bin 163 kişiye yeni iş imkanları oluşturduk. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bugün 125 firma faaliyet gösteriyor. Bakanlığımız bu bölgeye 13,5 milyon liralık ödenek aktardı. Geldiğimiz noktada 320 milyon dolarlık ihracat yapan bir tekno parktan bahsedebiliriz. Yine ilimizde bakanlık desteklerinden faydalanan 19 Ar-Ge merkezi bulunuyor. Bu merkezler hem katma değer üretip hem de nitelikli istihdama katkı açısından Eskişehir ve çevre illerin yeni bir ekosistemine büyük katkı sağlamaktadır. Sporda Eskişehir'e kazandırdığımız 33 bin kişilik muhteşem stat hepinizin malumu."

Eski stadın yerine Millet Bahçesi yaptıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Millet Bahçesi'nin altını da otopark olarak değerlendiriyoruz. Böylece şehrimizde ciddi bir hal alan otopark sorununda da diğer birçok soruna olduğu gibi biz çözüm bulacağız. Fuar ve kongre merkezi, yapılan tüm bu eserlerin eğitim, kültür, sağlık ve ulaştırmada güçlendirilen altyapının sonucu olarak bugün Eskişehir'e kazandırılıyor. Eskişehir her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyor. Bu fuar ve kongre merkezinin de Eskişehir'in şanına yakışır bir eser olduğunu mutlulukla ifade etmek isterim. Katkısı olanlara şükranlarımı sunuyorum. Kitap fuarının da verimli geçmesini diliyorum." dedi.

(Sürecek)



