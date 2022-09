'ETÖ-FETÖ’nün fişleme-SGK-Prim eksikliği-EYT-GSS-KPSS tezgâhları'

Dile kolay; tam tamına 25 yıl, yani çeyrek asır olmuş hain darbenin süreci. Süreci diyorum çünkü hâlâ artçıları ile devam ediyor bu hainlik. Yaklaşık 30 milyona yakın vatandaşımızı kara listeye alarak fişlediler. Hangi işleri yapıyor, meslekleri nedir? Tüm kurumlara sızıp kurbanları abluka altına aldılar meslek odaları dernekleri vasıtasıyla mesleklerini işlerini yapmalarını engellediler, ardından kendi zihniyetlerinin ürünü olan elemanlarını işe alarak KORSAN-GASPÇI KADROLARI oluşturdular.

Bu yapı mağdur kurbanlara her türlü eziyeti yaparken temel hak ve hürriyetlerini de ihlal ettiler, aynı zamanda çalışıp para kazanmalarını da engellediler.

28 Şubat mağdurlarının uğradıkları hak ihlallerini saymak gerekirse başta işkence eziyet, vücut dokunulmazlığını ihlal, mobbing, çalışma hürriyetinin engellenmesi, konut dokunulmazlığının ihlali, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin korunmasını ihlal, dedikodu, iftira, hakaret, fiili saldırı, seyahat hürriyetinin engellenmesi olarak sıralaya biliriz. Paralel bilişim sistemleri ile her türlü soygunu üç kağıdı uygulayan etö-fetöcü zihniyet kurbanları ilk önce çalışma hayatından vurdu, onları kronik işsizliğe ve yokluğa mahkum ederek, dedikodu ve iftiralarla yıpratıp, sosyal hayatlarını zindana çevirdiler.. Bu karanlık zihniyetin para baronları açıkça bu ülkede 28 Şubat süreci ile fişlenen 30 milyon insanımız için yaşaması gereksiz nüfus fazlası gibi kalleşçe, haince açıklamalarda bulundular. Dolayısıyla fişlenen ve çalışma hayatları engellenen (gerçek eyt’li) 28 Şubat mağduru vatandaşlarımız prim gün ve sayılarını dolduramadı, ardından yaşa takıldıkları gibi, gss yani genel sağlık sigortası kapsamına alındılar. Etö-fetö zihniyeti toplu borç çıkararak mağdurların sağlık hizmetini almasını da sabote ettiler.. Bir yandan sgk prim borcu diğer yandan gss borcu ile 28 Şubat mağduru gerçek eyt’lilerin emeklilik haklarını öteleyip gasp ettiler.. Tüm bunlardan özetle; başta sayın başkan Erdoğan, sayın Devlet Bahçeli’ye önemli dipnotlar vermek isterim.. Sayın liderlerimiz, devlet kurumlarını birebir uyumlu paralel sistemlerle adeta soyup soğana çeviren 28 Şubatçı etö-fetö ile mücadele havada sürmektedir tabana ardından zemine inmek gerekiyor.. 1997 yılından beri dindar-milliyetçi-muhafazakar kesimi ablukaya alan bu yapı başta siz liderler olmak üzere ak parti ve mhp’li seçmeni hedefe koyup 7/24 her alanda takip etmektedirler..Covid-19 ile yeniden yapılanan, kan toplayan bu kemirgenler tüm kurumlar da aktif olduğu gibi sgk ve çalışma sosyal hizmetler bakanlığında da faal durumdalar.. Mağdur vatandaşların yaşadıkları ile ilgili gerçek ve gündemi sarsacak bilgiler tarafınıza ulaşmadan sümen altı edilmektedir.. Diğer yandan milli güvenlik sorunu olan kpss sınavlarına dikkat çekmek isterim; geçmişte çok yaptıkları; bir yöntem olan sınavda birkaç soru yanlış çıktı diye mahkeme yoluna baş vurup, ardından sınav iptal ettiriliyor daha sonra soru-cevapları önceden sınava giren örgüt elemanlarına vererek imtihandan geçmesi sağlanıyor... Lütfen dikkat diyorum.!!! Paralel örgüt maske takmayan elemanlarına 1000 TL ceza kesiyor. Önceden belirledikleri sınava girecek gençlere ortalıkta fazla görünmeyin maskeyle dolaşın diyen paralel çete kpss sınavlarına soru cevaplarla tezgah kurmaktadır.. Sayın Erdoğan ve sayın Bahçeli; seçimlere az kala EYT olarak lanse edilen bu düzenlemede asıl mağdur olanlar 1999 öncesi yani 28 Şubat mağduru olan sigortalılardır. Primi dolmuş düzenli işi olan sigortalılar bir şekilde emekli olmuş sayılır. Burada dikkat edilmesi gereken husus yılı ve yaşı tamamlamış prim eksikliği olan düzenli bir işi olmayan ve emekli olamayan aynı zamanda emekli maaş kaybı olan bir yandan gss borcu olan gerçek eyt’li vatandaşlardır.. Bu sebeple bu kesimin 3600 gün olsun veya altı prim gün sayısına bakılmadan emekli edilmesi gündemde olmalıdır.. Bu sebeple gereğinin takdir ve ifası için zatı devletlerinize önemle arz ederim..