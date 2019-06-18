ETÖ-FETÖ kardeşliği 7/24 postmodern işkence ve hukuk terörü

Hüseyin Yılmaz/İstanbul

Ülkemize ve milletimize büyük bedeller ödeten PDY-FETÖ VE UZANTILARI emniyet-yargı-belediye-dernek-lokal-parti teşkilatı-eğitim-sağlık-gümrük-adli tıp-semt karakolları-bina-mahalle-site apartman yönetici ve kapıcıları-camii ile mescid-spor kulüpleri-park, bahçe-sosyal tesisler ekseninde faaliyetlerini var güçleriyle devam ettirmektedirler. UYAP halen ellerindedir. Yine soruşturmaları devam eden, tam netice alınamadığı için görevlerini sürdüren POLİS-SAVCI-HAKİM-DOKTOR-ADLİ TIPÇI bu yapıdan aldıkları güç ve destekle; vatandaşa HUKUK TERÖRÜ UYGULAYIP, MAĞDURİYETLERİNE SEBEP OLAN OPERASYONLARI GÖZLERİNİ KIRPMADAN ÇEKMEKTEDİRLER. Bu yapı ile mücadele edenlerin başlarına türlü sıkıntılar gelmektedir. Şöyle ki; ihbarda bulunan müştekilerin savcılık tahkikat evrakları yasal kılıf altında terör yerine suçların işlendiği semt karakoluna sevk edilmekte buradaki işbirlikçi memurlar tarafından hiçbir işlem yapılmadan sabote edilmektedir, müşteki vatandaşın ihbar ve şikayetlerini devam ettirmesi halinde ise; suçu işleyen faillerden biri karakol desteği-azmettirmesiyle kişiye saldırtılmakta, mağdurun darp raporuna karşı saldırgana düzmece darp raporu düzenleterek KARŞILIKLI SUÇ İŞLENMİŞ GİBİ BASİT-KASTEN YARALAMA suçlarından savcılığa sevk edilmektedir. TEMEL GAYESİ ORTAYA ÇIKACAK TOPLU TEŞEKKÜLLÜ SUÇLARIN ÖNLENMESİYLE mağdur müştekiyi suçlu sabıkalı yapmak olan bu yöntemin ileri safhası.da kamuoyunun RAHMETLİ SALİH MİRZABEYOĞLU vakası ile haberdar olduğu MK.ULTRA-ELEKTROMANYETİK İŞKENCE SİLAHINI DEVREYE SOKMAKTIR. Özetle; PDY OHAL’in kalkmasıyla toparlanma sürecine girmiştir. ETÖ’nün FETÖ tarafından sulandırılması ve ardından FETÖ’nün gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla adeta AK PARTİ VE ERDOĞAN’A karşı bir güç birliğine gidilmiştir karşılıklı ihanetlerin suçların kepazeliklerin ortaya çıkmaması; özellikle 15 Temmuz dayanışmasının deşifre olmaması için iki tarafın yoğun bir çaba içine girmesi en dikkat çeken husustur. Özellikle FETÖ’nün dağılma sürecinden itibaren EMNİYET-YARGI-ADLİ TIP başta olmak üzere kritik alanlara işbirlikçi ULUSALCI-KEMALİSTLERİN yerleştirilmesi paralel çeteyle mücadeleyi zora sokmuştur. ETÖ davalarıyla burunlarından soluyanların özellikle deşifre olmayan KRİPTO-ETÖ militanları BAL GİBİ DARBE olan BALYOZ’un sulandırılmasıyla 13 mart 2015 tarihinden itibaren saldırıya geçmiştir. 31 mart 2015 yılında savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesi bu iddiayı destekler niteliktedir. ETÖ-FETÖ’nün yanlarına aldıkları DHKP-C ile PKK terör örgütü yandaşları adeta Erdoğan taraftarı milliyetçi insanlara yoğun BİNA VE MAHALLE TERÖRÜ uygulamaktadır. PARALEL ÖRGÜTLÜ TAŞERON TERÖRİST AİLELER dağda bitme noktasına gelen terörü SOKAK-BİNA-MAHALLE ekseninde devreye sokmuşlardır yüksek teknolojiyi kullanan bu aileler ekstra maaş almaktadır. evleri HÜCRE-GAYBUBET-HİJYEN-HASTA evi olarak faaliyet vermektedir. Aile gibi görünen evde aranan sabıkalı kişiler ile besleme diye tabir edilen mk.ultra-elektromanyetik işkence uygulayan hastalıklı-engelli raporlu militanlar bulunmaktadır örgütün polis-emniyet-adliye ayağından destek alan bu örgütlü aileler suç işlemeye devam etmektedirler.

Yine ayrıca: Paralel yapı(28 şubat-27 nisan-etö-böcek-gezi-fetö-17-25 aralık-15 temmuz-31 mart sandık darbesi bileşkesi) ile mücadele eden gazete-tv-araştırmacı gazeteci-muhabir basın görevlileri yargıya ve emniyet yerleştirilen ulusalcı-Kemalist-kripto etö-fetö’cü militanlar tarafından yargı-adliye kuşatmasına alınmış sistematik işkence ile hukuk terörüne tabi tutulmuşlardır.

Yüksek teknoloji-mk.ultra ile hedefe konulan basın medya kuruluşlarının saygıdeğer ağır kalemleri bazen itibar suikastleri ve manipülasyonlarla bazen silahlı saldırılarla bazen de şüpheli ölümlerle şehit edilerek intikam alınmıştır.

Netice itibariyle; 31 mart seçimlerini göz önüne alarak başta sayın Erdoğan’ın ve Adalet Bakanı Abdülhamit beyin dikkatli davranması gerekmektedir. Tehlike geçmiş değildir yukarıda izaha çalıştığım konular özellikle adliye-emniyet-adli tıp hukuk terörü çok önemlidir bu sebeple adliyeye intikal etmiş bu tip dosyaları mercek altına alıp polis-hakim-savcı-adliye personellerinin işlem hareketlerini dikkatle incelemek hayati önem arz etmektedir.