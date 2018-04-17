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Etnospor'a katılana ev verilecek!

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Etnospor Kültür Festivali'ne gelen katılımcıların büyük bir kısmına TOKİ konutlarının bir kısmını hediye edeceğiz.

17 Nisan 2018 Salı 08:48
Etnospor'a katılana ev verilecek!

 Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Borsamızdan TOKİ iş birliği ile konut sertifikası dağıtıyoruz. Etnospor Kültür Festivali`ne gelen katılımcıların büyük bir kısmına konutlarının bir kısmını belki hediye edeceğiz, ekonomimizin büyük şirketlerine ortak olma fırsatı sunacağız, bunun altyapısını hazır etmiş olacağız. Hedefimiz, en az gelen konuklara hediyelerle, sermaye piyasaları ürünleriyle tanışma fırsatı vermek." dedi.

"GELEN KONUKLARA EV HEDİYE EDİLECEK"

Karadağ, "Borsamızdan TOKİ iş birliği ile konut sertifikası dağıtıyoruz. Belki de Etnospor Kültür Festivali'ne gelen katılımcıların büyük bir kısmına konutlarının bir kısmını belki hediye edeceğiz, ekonomimizin büyük şirketlerine ortak olma fırsatı sunacağız, bunun altyapısını hazır etmiş olacağız. Hedefimiz, en az gelen konuklara hediyelerle, sermaye piyasaları ürünleriyle tanışma fırsatı vermek" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 08:48
  1. İstanbul
  2. TOKİ
  3. Karadağ

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