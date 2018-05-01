Etnospor Festivali 9 Mayıs'ta başlıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 9-13 Mayıs tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı. Geleneksel sporların yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması hedefini her yıl giderek büyüten Etnospor Kültür Festivali, bu yıl daha zengin, çeşitli, özgün bir içerikle ziyaretçileriyle buluşacak. Yenikapı Meydanı’nda kurulacak özel alanda gerçekleştirilecek ve 5 gün sürecek festivalin geleneksel hale gelen aba güreşi, mas güreşi, mangala ve atlı okçuluk gibi etkinliklerine bu yıl bir sürpriz daha eşlik edecek.Arap dünyasında önemli bir yer tutan şahinler de Etnospor Kültür Festivali kapsamında İstanbul’a getirilecek.

ŞAHİNLER KATAR’DAN GELECEK

Katar’ın en önemli eğlence ve sporlarından biri olarak kabul edilen yırtıcı şahinler, çok özel koşullarda etkinlik kapsamında İstanbul’a getiriliyor. Etnospor Kültür Festivali kapsamında Türkiye’de ilk kez özel bir gösteri sunacak olan Katar Şahinleri değerleriyle de öne çıkıyor. Değerleri 1 milyon lirayı bulabilen şahinler, avcılıkları ve güzellikleriyle tanınıyor. Farklı kategorilerde yarışan şahinler 400 ve 800 metre yarışlarında, uzaktaki avlarını görerek en kısa sürede ona ulaşmaya çalışacak. Festivalde şahinlere Anadolu’nun ünlü doğan kuşları da eşlik edecek. Festivalde toplam 13 dalda, 883 sporcu müsabaka yapacak. Çeşitli atlı akrobasi gösterileri düzenlenecek. Bir tane büyük han çadırıyla, 43 oba çadırı kurulacak. Organizasyonda 156 at kullanılacak. Japon atlı okçuları Yabusame de festivalin en gözde etkinliğinden olacak.

KÜLTÜRLERİ TANITIYORUZ

Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, festivalde ülkelerin kendilerine özgü spor ve eğlencelerine de yer vermeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: Dünyada Batı kültürünün egemenliğini yaşadığımız 20. yüzyılın akabinde, tüm kültürlerin kendi hayatlarını devam ettirebilmeleri, kaybolmamaları için bu çalışmaların önemli olduğunu düşünüyoruz.

TURİSTLERİ DE ÇEKECEK

Katar’ın yırtıcı şahinleri de bunlardan birisidir. Hayli değerli olan bu şahinlerin gösterileri ve yarışmaları sadece Arap yarımadası değil, dünyanın pek çok ülkesinde ilgiyle takip ediliyor. Etnospor Kültür Festivali ile hem Türkiye’nin tüm bölgelerini tanıtmaya çalışıyoruz hem de Orta Asya ve Balkanlar’daki komşu akrabalarımızın kültürünü tanıtıyoruz. Bu festivalin zaman içinde uluslararası turistler için de önemli bir adres haline geleceğini düşünüyoruz.