Başkan Diyarbakır’da söz verdi: Etnik ayrımcılık yapan karşısında bizi bulur

YENİ AKİT / DİYARBAKIR

Diyarbakır Stadyumu’nun Açılışı ve Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali Kapanış Töreni’ne katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Bu ülkede etnik ayrımcılık yapan karşısında önce bizi bulur. Bu bölgede bölge ayrımcılığı, şehir ayrımcılığı yapan karşısında önce bizi bulur. Bu bölgede herhangi bir kişiye inancından, dilinden, kültüründen dolayı ayrımcılık yapan önce karşısında bizi bulur” dedi. Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bölgemiz üzerinde hain emelleri olanların maşalığını yaparak bu halka hizmet edilemez. Dikkat ediniz adı ve iddiası ne olursa olsun tüm terör örgütlerinin ipinin ucu aynı yere çıkar. Benliklerini 1 dolara Amerika’daki şarlatana satan FETÖ’cüler, İslam adına Müslümanları katleden DAEŞ’liler ile kendi halkına, ülkesine kurşun sıkan bölücü teröristlerin hiçbir farkı yoktur.”

Diyarbakır’ın değişen yüzü

Gençlik festivalinin İstanbul’un ardından Diyarbakır’da tekrarlanıyor olmasının anlamlı olduğunu belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Sanat, kültür, spor, eğlence ve daha pek çok etkinliğin içinde yer aldığı bu festivalin Diyarbakır’ın gelişen ve değişen yüzünün sembolü olacağına inanıyorum. Diyarbakır’da gençlerle birlikte olmak enerjimize enerji katıyor ve mücadele azmimizi biliyor. Çünkü biz bugün burada karşımızda Selahaddin Eyyubi’nin torunlarını, Fatih’in evlatlarını görüyoruz. Bu gençlik ki peygamberlerin, sahabelerin, nice büyük devlet, kültür, sanat insanlarının şehri Diyarbakır’ın ve ülkemizin geleceğidir. Bu gençlik ki 2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayata geçirecek nesildir.”

Teröristleri hüsrana uğrattınız

Türkiye’nin hem kendini savunmanın hem de geleceği inşa etmenin çabası içinde olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Bundan birkaç yıl önce Diyarbakır’ın merkezi başta olmak üzere, kimi şehirlerimizdeki bazı mahallelerde çukurlar kazarak ülkemizin ve milletimizin geleceğini oraya gömmek istediler, biz de bu abideleri diktik. Onlar çukur kazdılar biz ise bu abideleri diktik. Diyarbakır halkı bu ihaneti gördüğü için devletinin yanında dimdik durdu ve teröristleri hüsrana uğrattı.”

Kardeşliğimize sahip çıkacağız

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: devam etti: “Yüce dinimizin değerlerini istismar ederek, bu ülkeye cephe alanlar ile Kürt kardeşlerimizin adını istismar ederek bu millete savaş açanların gerisindeki silüet aynıdır. Devletimize sahip çıkacağız, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkacağız. Kendine başka kimlik arayan, kendine başka devlet arayan, yakın tarihte pek çok örneğini gördüğümüz gibi evini de yurdunu da ailesini de onurunu da kaybetmeye mahkum oluyor. Türkiye Diyarbakırlı kardeşlerimiz başta olmak üzere, her kesimden insanımızın ortak gayretiyle bu tuzağa düşmemiş, oyunu bozmuş, iradesine sahip çıkmıştır.”

“Marifet iltifata tabidir”

Başkan Erdoğan, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığının teşkilat yemeğinde, son seçimlerde Diyarbakır’da istedikleri neticeyi alamadıklarını hatırlatarak şöyle konuştu: “Bizim bildiğimiz marifet iltifata tabidir. Ancak bunca hizmetin karşılığını alamadık. Kimin bu şehrin, bu halkın, bu ülkenin hayrına çalıştığı, hizmet getirdiği, kimin de sadece kan ve gözyaşı ticaretiyle istismar peşinde koştuğu ancak hizmetlerimiz anlatılarak ortaya konulabilir. Diyarbakır’da da bu yol bizi nereye çıkartırsa oraya gideceğiz. Ülkemizin ve milletimizin ihtiyaçları, Diyarbakır halkının talepleri ve tercihleri doğrultusunda en isabetli adaylarla seçime girecek, Allah’ın izniyle neticeyi de alacağız.”

Şöhretler maçı 5-3 bitti

Diyarbakır Stadyumu’nda “Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali” kapsamında oynanan şöhretler karşılaşması, beyaz takımın, kırmızı takımı 5-3 yenmesiyle sonuçlandı. Karşılaşmanın başlama vuruşunu Başkan Erdoğan yaptı. Cüneyt Çakır’ın yönettiği karşılaşmanın golleri; bakanlar Süleyman Soylu ve Mustafa Varank ile Ahmet Dursun, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Semih Şentürk, Ayhan Akman ve Faruk Atalay’dan geldi.